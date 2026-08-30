Prevrnuo se automobil na auto-putu: Tri osobe zarobljene u vozilu

Na ulazu na auto-put kod Zmajeva u Vojvodini, došlo je do prevrtanja automobila, a tri osobe nalaze se u vozilu.

Automobil je završio na krovu, a prema prvim informacijama u njemu su zarobljene tri osobe.

Za sada nije poznato kako je došlo do nezgode niti u kakvom su stanju osobe koje su učestvovale u udesu.

(Telegraf.rs)