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Prevrnuo se automobil na auto-putu: Tri osobe zarobljene u vozilu

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 16:00

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Na ulazu na auto-put kod Zmajeva u Vojvodini, došlo je do prevrtanja automobila, a tri osobe nalaze se u vozilu.

Automobil je završio na krovu, a prema prvim informacijama u njemu su zarobljene tri osobe.

Za sada nije poznato kako je došlo do nezgode niti u kakvom su stanju osobe koje su učestvovale u udesu.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Srbija

Auto-put

prevrnuo se automobil

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