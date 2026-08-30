Helikopter Oružanih snaga gasi požar kod Mostara

Autor:ATV redakcija
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Helikopter Oružanih snaga BiH angažovan je na gašenju požara na području Drežnice kod Mostara.
"Tokom više od četiri sata leta u veoma teškim uslovima, na požarište je izbačeno 22.000 litara vode", saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.
Požar na području Drežnice zahvatio je više hektara šume.
(Srna)
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