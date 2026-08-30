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Helikopter Oružanih snaga gasi požar kod Mostara

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 16:47

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Хеликоптер који носи ведро током гашења пожара из ваздуха, на позадини задимљеног неба у сумрак.
Foto: James Lee/Pexels

Helikopter Oružanih snaga BiH angažovan je na gašenju požara na području Drežnice kod Mostara.

"Tokom više od četiri sata leta u veoma teškim uslovima, na požarište je izbačeno 22.000 litara vode", saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Požar na području Drežnice zahvatio je više hektara šume.

(Srna)

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Mostar

požar

Helikopter

OS BiH

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