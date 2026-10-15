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"Životinje je "odvele" u zatvor: Žena puštena na slobodu

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15.10.2026 14:22

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Foto: Pexel/ Doğan Alpaslan Demir

Žena (54) uhapšena je u Solunu zato što je u svom domu držala više oko 200 domaćih životinja i kućnih ljubimaca, puštena je na slobodu po nalogu tužioca.

Žena je završila sa lisicama na rukama juče popodne, nakon incidenta koji je imala sa Alžirkom (35), tokom kojeg joj je prijetila, što je dovelo do dolaska policije na lice mjesta, prenosi Prototema.

Tužilac je naložio preliminarnu istragu o slučaju, kako bi se istražili uslovi života životinja i utvrdilo da li su ispunjena propisana pravila o dobrobiti.

Žena je završila u lisicama u sredu popodne, nakon incidenta koji je imala sa 35-godišnjom ženom iz Alžira, tokom kojeg joj je prijetila, što je dovelo do dolaska policije na lice mjesta.

U istrazi koja je uslijedila, policajci odjeljenja Termi su utvrdili da Grkinja u svom domu drži oko 120 pasa, 70 mačaka i desetak koza, a da im nije obezbijedila udoban, zdrav i odgovarajući smještaj, što je ugrozilo dobrobit životinja.

Protiv nje je podnesena prijava zbog prijetnji i kršenja zakona o životinjama.

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Tagovi :

životinja

hapšenje

mačka

pas

koze

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