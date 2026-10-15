Lavrov: Zelenski pokazao da nije spreman da se konstruktivno angažuje

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je svojim stavom o rusko-američkom sporazumu o dizelu pokazao da nije spreman da se konstruktivno angažuje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
On je napomenuo da su dogovor predložile SAD i da je Rusija to podržala.
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"Zelenski vjeruje da mu cijeli svijet nešto duguje, a da on nije obavezan da bilo šta uradi zauzvrat. On nije spreman za bilo kakve konstruktivne postupke koji bi bili zaista iskreni i pravedni", rekao je Lavrov novinarima.
Prema njegovim riječima, stav Zelenskog u vezi sa sporazumom Rusije i SAD je direktno izazivanje američkog predsjednika Donalda Trampa, uz napomenu da je takvo ponašanje postalo tipično za ukrajinskog lidera.
(Srna)
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