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Poruka iz Kremlja: Stav EU o saradnji Moskve i Vašingtona je destruktivan

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15.10.2026 12:51

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Порука из Кремља: Став ЕУ о сарадњи Москве и Вашингтона је деструктиван
Foto: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Stav evropskih zemalja prema sporazumu Rusije i SAD o isporukama dizel-goriva je destruktivan, ocijenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Evropske države ne samo da nisu pozdravile sporazum Rusije i SAD o isporukama dizel-goriva, već su ga i prilično oštro kritikovale. I lično predsjednik SAD Donald Tramp, kao i odluka američke administracije, bili su izloženi kritikama", rekao je Peskov novinarima.

On je ukazao da takve kritike iz Evrope pokazuju da je ona zapravo strana koja podržava nastavak rata i priželjkuje loše odnose SAD i Rusije, dodajući da iz očiglednih razloga nije naročito umjesno javno raspravljati o tome koje zemlje žele da kupuju ruski dizel, prenosi Srna.

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Prema njegovim riječima, na tržište se plasiraju velike količine ruskog dizel-goriva, koje je počelo da stiže na svjetska tržišta.

"To će imati određen pozitivan uticaj na stabilizaciju naftnih tržišta, iako ih neće moći u potpunosti stabilizovati", naglasio je Peskov.

On je osudio nastavak ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu uprkos mirovnim naporima SAD i pozivima Trampa da se napadi obustave.

"Intenzivne napore SAD da riješe ukrajinsku krizu osujećuje nespremnost Kijeva, kao i ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog lično da traže mir", naglasio je Peskov.

On je pohvalio mirovne napore američke administracije i specijalnih izaslanika američkog predsjednika Stivena Vitkofa i Džareda Kušnera, koji ulažu intenzivne napore da pokrenu razvoj mirovnog procesa, dodajući da za sada nema informacija o njihovoj narednoj posjeti Rusiji.

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Tagovi :

Dmitrij Peskov

Kremlj

Rusija

Amerika

Evropska unija

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