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Tramp: Otvaramo poligon za testiranje najsavremenijeg oružja

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15.10.2026 11:30

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Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у Спортском центру „Кертис Д. Менард” у Васили, на Аљасци, у уторак, 13. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Vojska SAD će otvoriti poligon u saveznoj državi Montani za testiranje najnovijih tipova naoružanja, uključujući dronove i oružje za upotrebu u svemiru, saopštio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Zadovoljstvo mi je da vas obavijestim i objavim da će Pentagon upravo ovdje u Montani osnovati novi poligon za testiranje naprednog oružja i tehnologija", rekao je Tramp na mitingu u Montani.

Prema njegovim riječima, poligon će se koristiti za testiranje dronova sa oružjem, svemirskih tehnologija, sredstava elektronskog ratovanja i hipersoničnog oružja, prenosi Srna.

Саво Минић

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Donald Tramp

Oružje

američka vojska

Vašington

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