Tramp: Otvaramo poligon za testiranje najsavremenijeg oružja

Vojska SAD će otvoriti poligon u saveznoj državi Montani za testiranje najnovijih tipova naoružanja, uključujući dronove i oružje za upotrebu u svemiru, saopštio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Zadovoljstvo mi je da vas obavijestim i objavim da će Pentagon upravo ovdje u Montani osnovati novi poligon za testiranje naprednog oružja i tehnologija", rekao je Tramp na mitingu u Montani.

Prema njegovim riječima, poligon će se koristiti za testiranje dronova sa oružjem, svemirskih tehnologija, sredstava elektronskog ratovanja i hipersoničnog oružja, prenosi Srna.