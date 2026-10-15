Tramp: Otvaramo poligon za testiranje najsavremenijeg oružja

Autor:ATV redakcija
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Vojska SAD će otvoriti poligon u saveznoj državi Montani za testiranje najnovijih tipova naoružanja, uključujući dronove i oružje za upotrebu u svemiru, saopštio je američki predsjednik Donald Tramp.
"Zadovoljstvo mi je da vas obavijestim i objavim da će Pentagon upravo ovdje u Montani osnovati novi poligon za testiranje naprednog oružja i tehnologija", rekao je Tramp na mitingu u Montani.
Prema njegovim riječima, poligon će se koristiti za testiranje dronova sa oružjem, svemirskih tehnologija, sredstava elektronskog ratovanja i hipersoničnog oružja, prenosi Srna.
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