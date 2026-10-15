Koje su digitalne valute među najvećim gubitnicima? Neke bilježe ogroman pad

Vrijednost bitkoina (BTC) na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala je za 0,66 odsto na 74.306,45 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 časa iznosi 24,43 milijarde evra, što je značajan pad u odnosu na jučerašnje vrijednosti.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Grid Indeks) za bitkoin se danas nalazi na nivou 62 u kategoriji "pohlepa", što je blago poboljšanje u odnosu na jučerašnjih 57 u istoj kategoriji.

Vrijednost itirijuma (ETH) pala je danas za 1,14 odsto na 2.223,61 evro, dok je bajnens koin (BNB) zabilježio pad od 0,31 odsto i trenutno iznosi 662,78 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 1,19 odsto na 94,93 evra, a avalanš (AVAX) za 2,14 odsto na 9,02 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamijenila tonkoin na berzi, zabilježila je pad od 1,16 odsto na 1,23 evra.

Danas se na tržištu najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom, dok najveći rast trenutno bilježe kriptovalute GNS, VAL i AVA.