Teško stanje u energo sistemu: ERS kupuje više struje nego što proizvodi

Autor:Bojan Nosović
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Prestanak proizvodnje u termoelektrani Ugljevik skupo košta Republiku Srpsku. Pa ipak, problem je mnogo dublji, ali i mnogo širi od podnožja Majevice. Struju u Srpskoj trenutno proizvodi uglavnom samo RiTE Gacko.
ATV saznaje da je Elektroprivreda Republike Srpske za danas, 14. oktobar, kupila 6.049 megavat-časova električne energije, po prosječnoj cijeni od 253 evra po megavat-času.
Za kupljenu električnu energiju tako će biti izdvojeno oko 1,53 miliona evra, odnosno približno tri miliona maraka.
Istovremeno, planirana proizvodnja iz sopstvenih kapaciteta ERS-a za danas iznosi 4.765 megavat-časova električne energije.
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Prema podacima do kojih je došla ATV, Termoelektrana Gacko trebalo bi da proizvede 4.080 MWh, Hidroelektrana Višegrad 545 MWh, a Hidroelektrana Bočac 140 MWh električne energije.
Ugljevik ne proizvodi zbog nedostatka uglja, a HET je u remontu, a i Bilećko jezero je skoro prazno.
Podaci pokazuju da je količina kupljene električne energije veća od planirane proizvodnje iz navedenih sopstvenih kapaciteta.
Prosječna dnevna potrošnja električne energije u Republici Srpskoj iznosi oko 10.000 do 10.500 megavat-časova.
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