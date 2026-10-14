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Teško stanje u energo sistemu: ERS kupuje više struje nego što proizvodi

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14.10.2026 19:37

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Далеководна мрежа.
Foto: ATV

Prestanak proizvodnje u termoelektrani Ugljevik skupo košta Republiku Srpsku. Pa ipak, problem je mnogo dublji, ali i mnogo širi od podnožja Majevice. Struju u Srpskoj trenutno proizvodi uglavnom samo RiTE Gacko.

ERS kupuje više struje nego što proizvodi iz sopstvenih kapaciteta

ATV saznaje da je Elektroprivreda Republike Srpske za danas, 14. oktobar, kupila 6.049 megavat-časova električne energije, po prosječnoj cijeni od 253 evra po megavat-času.

Za kupljenu električnu energiju tako će biti izdvojeno oko 1,53 miliona evra, odnosno približno tri miliona maraka.

Istovremeno, planirana proizvodnja iz sopstvenih kapaciteta ERS-a za danas iznosi 4.765 megavat-časova električne energije.

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Prema podacima do kojih je došla ATV, Termoelektrana Gacko trebalo bi da proizvede 4.080 MWh, Hidroelektrana Višegrad 545 MWh, a Hidroelektrana Bočac 140 MWh električne energije.

Ugljevik ne proizvodi zbog nedostatka uglja, a HET je u remontu, a i Bilećko jezero je skoro prazno.

Podaci pokazuju da je količina kupljene električne energije veća od planirane proizvodnje iz navedenih sopstvenih kapaciteta.

Prosječna dnevna potrošnja električne energije u Republici Srpskoj iznosi oko 10.000 do 10.500 megavat-časova.

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Tagovi :

Struja

HE na Drini

HET

Elektroprivreda Republike Srpske

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