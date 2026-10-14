Ukrajina nastavlja sa napadima na ruske rafinerije, izjavio je zamjenik premijera Rusije Aleksandar Novak i istakao da su danas napadnute dvije rafinerije nafte.

„Prema podacima Ministarstva energetike i kompanija, kijevski režim je danas izveo napad na dvije rafinerije nafte – u Saratovskoj i Rjazanjskoj oblasti“, rekao je Novak.

Prema njegovim riječima, postupci Kijeva ne ukazuju na znake kretanja ka energetskom primirju.

Predsjednik SAD Donald Tramp ranije je najavio moguće sporazume između Moskve i Kijeva. Komentarišući ovu izjavu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je napomenuo da strane nastavljaju kontakte.

U subotu je Tramp optužio Vladimira Zelenskog da ignoriše zahtjeve Vašingtona da ne napada ruske rafinerije nafte. Prema riječima američkog predsjednika, Zelenski je odavno trebalo da sklopi mir sa Moskvom, ali je umjesto toga stvorio probleme za cijeli svijet. Tramp je predložio Zelenskom da održi izbore kako bi Ukrajinci mogli da izaberu lidera spremnijeg za pregovore.