U porastu cijene nafte

Autor:ATV redakcija
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Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u porastu nakon nedavnih izvještaja da je Iran izvršio napade na brodove u Ormuskom moreuzu.
Prema navodima u izvještajima, Iran je napao dva broda u Ormuskom moreuzu dok sve jači sukob između pobunjenih jemenskih Huta i Saudijske Arabije takođe predstavlja rizik po isporuku nafte.
Saudijska Arabija je saopštila da je napad na zgradu naftne kompanije "Aramko" izazvao manji požar i da su ostaci presretnute rakete koju su ispalili Huti povrijedili četiri osobe u Rijadu.
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U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora porasla za oko jedan odsto na iznos veći od 107 dolara po barelu.
U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte takođe porasla za 0,5 odsto i sada je 94,64 dolara po barelu.
(Srna)
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