U porastu cijene nafte

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u porastu nakon nedavnih izvještaja da je Iran izvršio napade na brodove u Ormuskom moreuzu.

Prema navodima u izvještajima, Iran je napao dva broda u Ormuskom moreuzu dok sve jači sukob između pobunjenih jemenskih Huta i Saudijske Arabije takođe predstavlja rizik po isporuku nafte.

Saudijska Arabija je saopštila da je napad na zgradu naftne kompanije "Aramko" izazvao manji požar i da su ostaci presretnute rakete koju su ispalili Huti povrijedili četiri osobe u Rijadu.

Region Još jedna žrtva katastrofalnog požara u Omišu

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora porasla za oko jedan odsto na iznos veći od 107 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte takođe porasla za 0,5 odsto i sada je 94,64 dolara po barelu.

(Srna)