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Cijene nafte u padu

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13.10.2026 15:50

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Цијене нафте у паду
Foto: Pixabay

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu pošto trgovci prate stanje sa napadima na Saudijsku Arabiju i mogućnost povećane dostave dizela iz Rusije.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 2,02 dolara po barelu i sada je 104.,63 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 1,89 dolara i iznosi 91,85 dolara po barelu.

Juče su obje vrste nafte porasle za dva dolara po barelu i "brent" je dostigao najviši iznos od 15. septembra.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je objavio da se Rusija saglasila da isporuči dizel na globalno tržište a njegova administracija je privremeno ukinula sankcije na rusko gorivo, prenosi Srna.

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Tagovi :

cijene nafte

Nafta

tržište

Saudijska Arabija

Rusija

Dizel cijena

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