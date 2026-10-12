Gdje je Evropa pogriješila? Dvije decenije loših odluka sada dolaze na naplatu

Politika štednje vodi evropsku automobilsku industriju opasnim putem, upozorava njemačka osiguravajuća kompanija Alijanc trejd (Allianz Trade) u studiji objavljenoj u petak.

Ekonomisti Alijanca navode da su proizvođači automobila ove godine smanjili investicije za petinu, iako takav potez prijeti dodatnim produbljivanjem tehnološkog zaostatka za kineskim konkurentima.

S druge strane, velike evropske kompanije u drugim sektorima ove godine povećale su ulaganja za 10 odsto.

Autori studije oštro kritikuju rukovodstvo evropske automobilske industrije, tvrdeći da je sektor sam doprinio problemima jer je tokom protekle dvije decenije novac usmjeravao na pogrešne prioritete.

Alijanc je studiju objavio uoči otvaranja Sajma automobila u Parizu u ponedjeljak. Na ovoj značajnoj manifestaciji evropski izlagači su posljednjih godina izgubili dominantan položaj, a njihov udio pao je na svega 40 odsto.

Studija ukazuje na to da su evropski proizvođači predugo ulagali u konvencionalnu tehnologiju motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, usmjeravajući kapital na kratkoročnu dobit i dividende, umjesto da su pravovremeno i odlučno investirali u elektrifikaciju i digitalizaciju, piše DPA.

Tehnološki zaostatak, potres izazvan napretkom kineske industrije i slabljenje ugleda evropskih brendova nisu odvojeni problemi, navode autori studije, već svi proizlaze iz pogrešne raspodjele kapitala.

"Kada su proizvođači automobila konačno odlučili da se pozabave tehnologijama budućnosti, pristupili su tome kao da biljke u bašti zalivaju prevelikom količinom vode", rekao je stručnjak za automobilsku industriju u Alijanc trejdu, Gijom Dežan.

"Takva raspodjela kapitala tokom protekle dvije decenije sada im se vraća poput bumeranga."

Evropska automobilska industrija suočava se sa ozbiljnim problemima

Dodata vrijednost po prodatom automobilu u Evropi pala je za 30 do 45 odsto tokom posljednjih pet godina, navode autori studije.

Istovremeno, tržišni udio evropskih proizvođača u prodaji na domaćem tržištu smanjen je za 10 odsto, a u Kini za sedam odsto.

"Čak i mali dodatni gubici tržišnog udjela mogu imati značajne finansijske posljedice", upozorio je Milo Bogerts iz Alijanca.

"Ako njemački proizvođači do 2030. godine izgube još po tri procentna poena tržišnog udjela u Evropi i Kini, to će ugroziti oko tri milijarde evra dodate vrijednosti."

Kada je riječ o poslovnom okruženju, neodlučnost Evropske unije i ublažavanje odluke o zabrani motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, koja je prvobitno bila planirana za sva nova vozila od 2035. godine, praktično podstiču proizvođače automobila da uspore razvoj i dodatno zaostanu za azijskim konkurentima.