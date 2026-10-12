Mercedes pooštrava mjere štednje: Dvije fabrike pred zatvaranjem

Njemački automobilski gigant Mercedes-Benz pokrenuo je rigorozan program štednje nakon drastičnog pada dobiti, a uprava kompanije zatražila je da se oko 90.000 zaposlenih u Njemačkoj vrati sa 35-časovne na 40-časovnu radnu sedmicu i to bez povećanja plate

Za radnika sa punim radnim vremenom to znači čak 260 dodatnih sati rada godišnje, odnosno više od šest dodatnih radnih sedmica. Ovim potezom satnica kvalifikovanog radnika u Baden-Virtembergu sa bruto platom od 4.200 evra pala bi sa 27,69 na 24,23 evra. Pored toga, uprava je odložila isplatu godišnjeg dodatka za 2027. godinu.

Prijete zatvaranjem dvije fabrike u Njemačkoj

Suočen sa padom dobiti od čak 49 odsto u 2025. godini i slabijom prodajom na kineskom tržištu, Mercedes programom „Next Level Performance“ planira da do 2027. godine smanji troškove za pet milijardi evra.

U okviru ovih mjera već je ukinut sporazum o radu od kuće i uvedeno obavezno prisustvo u kancelarijama do četiri dana sedmično. Direktor proizvodnje Majkl Šibe upozorio je i na mogućnost zatvaranja čak dva pogona u Njemačkoj jedne fabrike za sklapanje vozila i jednog pogona za proizvodnju pogonskih sklopova, budući da su troškovi proizvodnje u njemačkim fabrikama čak 70 odsto viši u odnosu na pogone u Mađarskoj.

Sindikati poručuju: Ovo je katalog užasa!

Predložene mjere izazvale su bijes među radnicima. Radnički savjet i sindikat „IG Metal“ nazvali su paket štednje „katalogom užasa“, a desetine hiljada zaposlenih već su izašle na protestne skupove u Zindelfingenu, Untertirhajmu i Rastatu.

Sindikati izričito poručuju da 35-časovna radna sedmica nije predmet pregovora. Međutim, slične poteze najavljuju i uprave BMV-a i Folksvagena, pa bi ovaj sukob mogao prerasti u opšti rat radnika i auto-industrije širom Njemačke, prenosi Merkus.de.