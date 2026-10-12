Mercedes pooštrava mjere štednje: Dvije fabrike pred zatvaranjem

Autor:ATV redakcija
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Njemački automobilski gigant Mercedes-Benz pokrenuo je rigorozan program štednje nakon drastičnog pada dobiti, a uprava kompanije zatražila je da se oko 90.000 zaposlenih u Njemačkoj vrati sa 35-časovne na 40-časovnu radnu sedmicu i to bez povećanja plate
Za radnika sa punim radnim vremenom to znači čak 260 dodatnih sati rada godišnje, odnosno više od šest dodatnih radnih sedmica. Ovim potezom satnica kvalifikovanog radnika u Baden-Virtembergu sa bruto platom od 4.200 evra pala bi sa 27,69 na 24,23 evra. Pored toga, uprava je odložila isplatu godišnjeg dodatka za 2027. godinu.
Suočen sa padom dobiti od čak 49 odsto u 2025. godini i slabijom prodajom na kineskom tržištu, Mercedes programom „Next Level Performance“ planira da do 2027. godine smanji troškove za pet milijardi evra.
U okviru ovih mjera već je ukinut sporazum o radu od kuće i uvedeno obavezno prisustvo u kancelarijama do četiri dana sedmično. Direktor proizvodnje Majkl Šibe upozorio je i na mogućnost zatvaranja čak dva pogona u Njemačkoj jedne fabrike za sklapanje vozila i jednog pogona za proizvodnju pogonskih sklopova, budući da su troškovi proizvodnje u njemačkim fabrikama čak 70 odsto viši u odnosu na pogone u Mađarskoj.
Predložene mjere izazvale su bijes među radnicima. Radnički savjet i sindikat „IG Metal“ nazvali su paket štednje „katalogom užasa“, a desetine hiljada zaposlenih već su izašle na protestne skupove u Zindelfingenu, Untertirhajmu i Rastatu.
Sindikati izričito poručuju da 35-časovna radna sedmica nije predmet pregovora. Međutim, slične poteze najavljuju i uprave BMV-a i Folksvagena, pa bi ovaj sukob mogao prerasti u opšti rat radnika i auto-industrije širom Njemačke, prenosi Merkus.de.
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