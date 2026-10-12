Košarac: Evropski put ne moće biti izgovor za urušavanje ustavne pozicije Srpske

Evropski put ne može i ne smije biti izgovor za otimanje nadležnosti, slabljenje institucija i urušavanje ustavne pozicije Republike Srpske, poručio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Danas je neizvjesno i kakva je budućnost same EU, zbog čega je krajnje neodgovorno i politički pogubno predstavljati evropske integracije kao cilj kojem treba podrediti sve ostalo", ocijenio je on.

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Košarac je napomenuo da je stav Republike Srpske jasan i principijelan – može se razgovarati sa svima, biti partner i graditi odnose sa EU, ali nikada na štetu Republike Srpske i prava koja joj pripadaju Ustavom i Dejtonom.

"Nećemo prihvatiti da nam bilo ko, pod plaštom evropskih integracija ili bilo kojih drugih globalnih procesa, postavlja uslove koji znače odricanje od naših ustavnih nadležnosti", napisao je Košarac na "Instagramu".

On je naglasio da političko Sarajevo snishodljivo i slijepo prihvata sve zahtjeve EU, često koristeći evropsku agendu za prikupljanje političkih poena, dok interese vlastitih institucija i građana podređuju očekivanjima evropskih zvaničnika.

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"To je za Republiku Srpsku neprihvatljivo. Naš prioritet nije zaštita interesa EU, već zaštita interesa ljudi koji žive u Republici Srpskoj", poručio je Košarac.