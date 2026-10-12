Pojeftinio dizel u Banjaluci, cijena će još padati

Vozače u Banjaluci konačno su obradovali cjenovnici na benzinskim pumpama, jer je dizel pojeftinio i do 26 feninga po litru.

Radnik na jednoj pumpi nam je potvrdio da će cijena, zasigurno, još padati.

"Dizel će ići dolje još, to je 99 odsto", rekao je za "Nezavisne novine" radnik jedne benzinske pumpe.

Na jednoj benzinskoj pumpi su nam rekli da je obični dizel pojeftinio sa 3,86 na 3,62 KM.

U drugoj kompaniji su nam rekli da je dizel sa 3,89 KM pojeftinio na 3,70 KM.

"Snižavaju se cijene. Mi praktično dnevno mijenjamo cijene, kako dođe nova isporuka", rekli su za "Nezavisne novine" u kompaniji za prodaju naftnih derivata.

Pojeftinjenje se bilježi i u FBiH.

Prema podacima na aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine, dizel je Sarajevu na nekim pumpama jeftiniji za pet do 10 feninga.