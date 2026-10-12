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Šta znači ako na Miholjdan pada kiša? Naši preci su se plašili ove zime

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12.10.2026 08:19

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Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.
Foto: Pexels

Pravoslavni vjernici danas slave Miholjdan, a prema narodnom vjerovanju, vremenske prilike na ovaj praznik imaju posebno značenje i otkrivaju kakav nam period predstoji.

Narodno vjerovanje kaže da oko Miholjdana obično dolazi do toplijeg i ljepšeg vremena, u narodu poznatog kao Miholjsko ili Sirotinjsko ljeto.

Ako su dani oko Miholjdana sunčani i topli, vjeruje se da nas čeka nastavak lijepog vremena. Međutim, naši preci su čvrsto vjerovali da ukoliko na današnji dan padne kiša, to je siguran znak da nam brzo stiže zahlađenje, a zima koja predstoji biće izuzetno oštra i hladna.

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