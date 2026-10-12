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Kako pravilno podesiti klimu za efikasno grijanje i manje račune?

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12.10.2026 08:57

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клима уређај хлађење и гријање простора
Foto: Pexel/Jakub Zerdzicki

Klima-uređaj je mnogima najjednostavnije rješenje za grijanje tokom prelaznog perioda. Ipak, previsoko podešavanje ne znači da će se prostor brže zagrijati, a može da dovede do nepotrebno veće potrošnje struje.

Kada tokom jeseni zahladi, ali još nema potrebe za cjelodnevnim grijanjem, inverter klima može efikasno da zagrije stan. Za većinu domaćinstava dobar početni izbor je oko 21 stepen, uz režim heat.

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Naravno, ne postoji podešavanje koje garantuje najmanju potrošnju u svakom stanu. Na nju utiču izolacija, spoljni uslovi, veličina prostorije, snaga i efikasnost uređaja.

Greška je odmah staviti klimu na 30 stepeni

Jedna od čestih grešaka jeste podešavanje klime na 28 ili 30 stepeni kako bi se hladna soba navodno brže zagrijala.

Kod inverter uređaja time se ne dobija nužno brže zagrijavanje. Klima će nastojati da dostigne zadatu vrijednost i zbog toga može duže da radi velikom snagom.

Ako želite prijatno zagrijanu prostoriju, bolje je odmah izabrati željeno podešavanje nego postaviti maksimum i kasnije ga smanjivati.

Što je veća razlika između spoljne i unutrašnje temperature, uređaju je potrebno više energije da održi željene uslove.

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Upravo zato inverter klime mogu biti posebno efikasne tokom jeseni, kada spoljne temperature još nisu veoma niske. Kada zagriju prostor, one ne moraju stalno da rade punom snagom. Kompresor smanjuje intenzitet rada i prilagođava ga trenutnim potrebama.

Zbog toga ni često ručno uključivanje i isključivanje nije uvijek najbolji način za uštedu. Ako se prostorija koristi tokom većeg dijela dana, praktičnije je pustiti inverter da održava stabilne uslove.

Kako podesiti ventilator

Za svakodnevno grijanje može se koristiti automatska brzina ventilatora, tako da uređaj sam reguliše protok vazduha.

Važan je i položaj krilaca. Pošto se topao vazduh podiže, pri grijanju je korisno usmjeriti strujanje naniže. Tako se toplota bolje raspoređuje kroz prostoriju, umjesto da se najveći dio toplog vazduha zadržava pri plafonu.

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Prljavi filteri otežavaju rad

Na potrošnju ne utiče samo ono što piše na daljinskom upravljaču. Zaprljani filteri mogu da smanje protok vazduha i otežaju efikasan rad klime, zbog čega ih treba redovno čistiti prema uputstvu proizvođača.

Veliki gubici toplote kroz prozore i vrata, loša izolacija ili klima nedovoljne snage za prostor koji treba zagrijati takođe mogu znatno da povećaju potrošnju.

Za prelazni period zato je jednostavno pravilo: krenite sa oko 21 stepenom, uključite HEAT i automatski ventilator, a podešavanje mijenjajte samo ako vam nije dovoljno prijatno. Tako klima može da radi ravnomjernije, bez nepotrebnog forsiranja uređaja.

(Kurir)

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Klima uređaj

grijanje

klima

zima

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