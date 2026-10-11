Kada treba staviti kupus da se kiseli: Vjerovatno ste već pogriješili

Ako ne želite da kiseli kupus omekša ili postane prekiseo, pratite provjerene savjete iskusnih domaćica koje stavljaju zimnicu decenijama.

Osnovna pravila za kiseljenje kupusa

Izračunajte količinu kupusa prema buretu. Težina kupusa u kilogramima treba da bude polovina zapremine bureta (u litrima). Na primjer: za bure od 30 litara treba vam 15 kg kupusa.

Količina soli mora biti precizna. Potrebno je 4% soli u odnosu na količinu vode. Ako imate 16 litara vode, dodajte 650 g soli, prenosi "Kurir.rs".

Najbolje vrijeme za kiseljenje kupusa

Kupus je najbolje ukiseliti početkom novembra jer je tada je temperatura idealna, što omogućava pravilno vrenje i dobar ukus, piše pomenuti portal.

Glavice kupusa treba da budu čvrste i zdrave, bez oštećenih listova. U sredini korijena zasijecite krstić dubok oko 2 cm, a glavice što jače ugurajte jednu uz drugu da budu što gušće složene.

U praznine između glavica stavite rasječene polovine ili četvrtine kupusa, a vodite računa da ulaz u slavinu ostane slobodan.

Kako napraviti rasol

U većoj šerpi rastopite 200 g soli na 5 litara tople vode. Dobijeni rastvor sipajte u bure, pa postupak ponavljajte dok se ne napuni. Kupus mora stalno biti potpuno potopljen – zato ga pritisnite letvicama unakrsno postavljenim ispod ivice bureta.

Tokom prvih 15 dana kupus pretačite svakog dana. Zatim sledećih 15 dana – svaki drugi dan.

Pretakanje znači da se voda ispusti kroz slavinu i ponovo vrati odozgo u bure, kako bi se ravnomjerno izmiješao rasol i spriječilo kvarenje.

Ako nivo vode opada, dodajte posoljenu vodu u istom odnosu (4% soli).

Nakon prvog mjeseca, bure možete premestiti u podrum, garažu ili na terasu, gdje temperatura ne pada ispod nule. Tada kupus pretačite jednom nedjeljno, a kasnije svake druge nedjelje.