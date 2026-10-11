Kada treba staviti kupus da se kiseli: Vjerovatno ste već pogriješili

Autor:ATV redakcija
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Ako ne želite da kiseli kupus omekša ili postane prekiseo, pratite provjerene savjete iskusnih domaćica koje stavljaju zimnicu decenijama.
Izračunajte količinu kupusa prema buretu. Težina kupusa u kilogramima treba da bude polovina zapremine bureta (u litrima). Na primjer: za bure od 30 litara treba vam 15 kg kupusa.
Količina soli mora biti precizna. Potrebno je 4% soli u odnosu na količinu vode. Ako imate 16 litara vode, dodajte 650 g soli, prenosi "Kurir.rs".
Kupus je najbolje ukiseliti početkom novembra jer je tada je temperatura idealna, što omogućava pravilno vrenje i dobar ukus, piše pomenuti portal.
Glavice kupusa treba da budu čvrste i zdrave, bez oštećenih listova. U sredini korijena zasijecite krstić dubok oko 2 cm, a glavice što jače ugurajte jednu uz drugu da budu što gušće složene.
U praznine između glavica stavite rasječene polovine ili četvrtine kupusa, a vodite računa da ulaz u slavinu ostane slobodan.
U većoj šerpi rastopite 200 g soli na 5 litara tople vode. Dobijeni rastvor sipajte u bure, pa postupak ponavljajte dok se ne napuni. Kupus mora stalno biti potpuno potopljen – zato ga pritisnite letvicama unakrsno postavljenim ispod ivice bureta.
Tokom prvih 15 dana kupus pretačite svakog dana. Zatim sledećih 15 dana – svaki drugi dan.
Pretakanje znači da se voda ispusti kroz slavinu i ponovo vrati odozgo u bure, kako bi se ravnomjerno izmiješao rasol i spriječilo kvarenje.
Ako nivo vode opada, dodajte posoljenu vodu u istom odnosu (4% soli).
Nakon prvog mjeseca, bure možete premestiti u podrum, garažu ili na terasu, gdje temperatura ne pada ispod nule. Tada kupus pretačite jednom nedjeljno, a kasnije svake druge nedjelje.
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