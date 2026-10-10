Koliko tačno soli ide na 10 kilograma kupusa: Mnogi pogriješe, pa upropaste zimnicu

Sezona je pripreme zimnice, koja ne može da prođe bez kiselog kupusa. U pripremi ovog specijaliteta ključne su četiri stvari. I ma koliko da je ovo jelo popularno, a recepti bili dobro poznati, mnogi pogriješe pa ih ukus na kraju razočara.

Najvažniji sastojak za pripremu ove zimnice, pored kvalitetnog kupusa, jeste so. Kada je riječ o isjeckanom kupusu, najbolje je pridržavati se odnosa od približno dva odsto soli u odnosu na težinu kupusa. To znači da je za 10 kilograma očišćenog i isjeckanog kupusa potrebno oko 200 grama soli.

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U nastavku se opisuje sam proces pripreme kiselog kupusa. Prvo uklonite oštećene spoljne listove kupusa, odsjecite tvrde dijelove i sitno ga izrendajte ili isjeckajte. Dodajte so i dobro izmješajte kupus rukama, blago ga gniječeći. Poslije nekoliko minuta, kupus će početi da pušta sopstveni sok. Ova tečnost je ključna jer kupus tokom fermentacije mora ostati potpuno potopljen.

Prilikom punjenja posude čvrsto pritisnite svaki sloj kako biste spriječili stvaranje velikih vazdušnih džepova unutar kupusa. Na vrh se može postaviti čist teg ili neko drugo pomagalo za fermentaciju da bi se kupus održao potopljenim u salamuri.

Jedna od najčešćih grešaka jeste upotreba premalo soli. Namjera da se dobije manje slani kiseli kupus može da daje suprotan efekat, jer odgovarajuća količina soli pomaže u stvaranju uslova neophodnih za razvoj korisnih bakterija mliječne kiseline.

Upotreba previše soli takođe nije dobra. Prekomjerna količina može značajno usporiti fermentaciju i rezultirati previše slanim finalnim proizvodom.

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Još jedna velika greška jeste ostavljanje dijela kupusa iznad tečnosti. Kupus u kontaktu sa vazduhom je mnogo skloniji kvarenju i pojavi buđi. Tokom prvih nekoliko dana treba periodično provjeravati da li je sadržaj ostao potopljen u sopstveni sok.

Ukoliko kupus nije pustio dovoljno tečnosti, možete ga dopuniti odgovarajućim rastvorom soli umjesto običnom vodom, jer bi ona razblažila koncentraciju soli. Bitna je i sobna temperatura. Ako je pretoplo, fermentacija će se odvijati veoma brzo, a kupus može postati mekan. U veoma hladnom okruženju, proces će se znatno usporiti. Za početak fermentacije uglavnom je najbolja umjereno hladna prostorija – sa temperaturom od približno 18 do 22 stepena.

Kada proces fermentacije dobro odmakne, kupus se može premjestiti na hladnije mjesto.

Nedovoljno čista posuda takođe može da uzrokuje probleme. Burad, tegle, poklopci, tegovi i sav pribor koji dolazi u dodir sa kupusom moraju biti temeljno oprani. Ne preporučuje se punjenje posude kupusom ako na njoj ima ostataka od prethodnih tura ili neprijatnih mirisa.

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Tokom prvih dana, stvaranje mjehurića i karakterističan kiselkast miris sastavni su dio procesa fermentacije. U slučaju da koristite običnu teglu sa poklopcem koji dobro prijanja, morate voditi računa o nakupljanju gasova; to znači da treba koristiti poklopac pogodan za fermentaciju ili povremeno i veoma pažljivo ispuštati višak pritiska.

Za dobar kiseli kupus ključna su četiri faktora: kvalitetne i zdrave glavice kupusa, dovoljna količina soli, potpuna potopljenost u salamuru i odgovarajuća temperatura.

Za sjeckani kupus važi jednostavno pravilo koje se lako pamti: oko 200 grama soli na svakih 10 kilograma kupusa. Pravilna količina soli i strpljenje tokom fermentacije obično određuju da li ćete iz bureta dobiti čvrst kiseli kupus prijatnog ukusa ili turu koju morate baciti, navodi se na sajtu lika-online.hr.