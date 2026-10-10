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Ovu grešku svi prave na Zadušnice: Evo šta jedino morate odnijeti na grobove

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10.10.2026 15:56

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Запаљене свијеће на споменику.
Foto: ATV

Miholjske zadušnice padaju uvijek u prvu subotu prije Miholjdana, a u narodu su poznate kao jesenje zadušnice.

„U srpskom narodu postoje običaji da se na Zadušnice izlazi na grobove predaka i iznosi hrana. To je veoma pogrešno, ali je toliko ukorijenjeno u srpskoj kulturi da su i sveštenici prećutno reagovali na ovu pojavu. Ono što je jedino potrebno odnijeti na grobove jesu svijeća, vino i žito koje se prinosi za žrtvu preminulih“, rekla je za RINU etnolog Snežana Ašanin.

Ona dodaje da se na Zadušnice pšenica nosi u crkvu, u kojoj će je sveštenik osveštati i preliti vinom koje je simbol Hristove krvi. Naravno, neophodna je i upaljena svijeća, koja predstavlja simbol vječne svjetlosti za naše preminule.

„Ono što je najvažnije jeste da se priprema žito, u narodu poznato kao koljivo, koje se prilaže za duše mrtvih. Zato to zrno pšenice predstavlja žrtvu, a zatim i rađanje novog života i upravo je to taj beskrajni krug“, kaže etnolog.

Osim Miholjskih, u kalendaru Srpske pravoslavne crkve postoje još i Duhovske (ljetne), proljećne u sedmici prije početka Velikog posta te Mitrovske (zimske) zadušnice, prenosi B92.

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Tagovi :

SPC

zadušnice

Miholjske zadušnice

običaji

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