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Danas su Miholjske zadušnice, ovo su običaji i vjerovanja

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10.10.2026 08:14

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црква свијеће молитва светац
Foto: Pexel/ Elina Volkova

Pravoslavni hrišćani obilježavaju danas Miholjske zadušnice i, prema tradiciji, izaći će na grobove, prislužiti svijeće i u hramovima dati pomene preminulim precima.

Vjernici na taj dan upućuju molitve Bogu za milost prema upokojenima i oproštaj grijehova.

Zadušnice uvijek padaju u subotu, kada se organizuju i bogosluženja posvećena upokojenima, jer je Hristos dan uoči Vaskrsenja, koje se uvijek slavi u ned‌jelju, proveo u grobu.

U Crkvi se na zadušnice pominju i riječi Svetog Jovana Zlatoustog, jednog od najvećih bogoslova: "Pomozite pokojnima i pominjite ih. Ne oklijevajte, dakle, da pomognete onima koji su otišli i prinesite vaše molitve za njih".

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Osim Miholjskih ili jesenjih, u kalendaru Srpske pravoslavne crkve postoje još i Duhovske ili ljetne, proljećne – u sedmici prije početka Velikog posta i Mitrovske ili zimske.

Na Zadušnice se u crkvama služi Sveta liturgija i parastos na kojem sveštenik vinom preliva žito, a poslije službe se ide do grobova pokojnika. Na grobovima se prislužuju svijeće, a sveštenici obavljaju pojedinačne parastose i čitaju molitve za preminule.

Ako nije moguće otići na grob pokojnika, njima se služi pomen u crkvi.

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Tagovi :

Miholjske zadušnice

SPC

običaji

vjerovanja i običaji

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