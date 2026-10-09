Šolja ovog čaja prije odlaska u krevet će vam pomoći da brže zaspite

Kvalitetan san je temelj zdravlja, ali trećina odraslih ne spava preporučenih sedam do devet sati.

Dok jedna neprospavana noć može proći samo s osjećajem ošamućenosti, hronični manjak sna povezuje se s nizom zdravstvenih problema i smanjenim kvalitetom života.

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U potrazi za boljim odmorom, mnogi se okreću jednostavnim rješenjima, a jedno od njih je šoljica čaja od kamilice. Nutricionisti su objasnili kada je najbolje vrijeme za taj napitak i kako on tačno djeluje.

"Ako volite njen ukus, kamilica može biti jednostavan dodatak večernjoj rutini. Samo provjerite deklaraciju: čista kamilica prirodno ne sadrži kofein, ali mješavine mogu sadržati druge vrste čaja ili sastojke s kofeinom", savjetuje nutricionistkinja i lična trenerka Liz Šo.

Kako kamilica utiče na san?

Iako nije univerzalno rješenje, kamilica može pomoći u opuštanju i postizanju čvršćeg sna.

– Čaj od kamilice prije spavanja može vam pomoći da brže zaspite i spavate duže, s manje buđenja tokom noći – kaže nutricionistkinja Kelsi Kunik.

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Efekat kamilice uglavnom potiče od apigenina, spoja koji se veže na GABA i benzodiazepinske receptore u mozgu. GABA je neurotransmiter koji ima važnu ulogu u centralnom nervnom sistemu, a vezanjem apigenina podstiče se opuštanje. Njegovo vezanje na benzodiazepinske receptore može imati i blagi sedativni učinak.

"Nauka još nije odredila koja je tačno količina potrebna za optimalan učinak. Teško je odrediti dozu jer su se u kliničkim studijama koristile različite količine, od ekstrakata do infuzija”, objašnjava Kunik. Za početak, preporučuje uvođenje jedne šoljice čaja u večernju rutinu, prenosi Najžena.