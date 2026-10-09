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Spasavaju vezu za 5 minuta: Napravite ova 3 koraka odmah i vratite strast

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09.10.2026 20:28

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Момак и дјевојка леже загрљени.
Foto: Ron Lach/Pexels

Pored toga što nam je došlo hladno vrijeme, idealno za uživanje u toplom domu uz šolju tople čokolade i dobru knjigu, oktobar je i idealno vrijeme da poradite na vašem odnosu sa partnerom.

U nastavku vam predstavljamo tri jednostavna načina uz pomoć kojih ćete učvrstiti i poboljšati ljubavnu vezu. Ovi ljubavni savjeti su stvoreni za parove koji žele opet da se povežu.

Posvetite više vremena jedno drugom za razgovor

Nakon dugog ljeta i dana u kojima smo više vremena provodili sa prijateljima i fokusirali se na odmor i putovanja, jesen je idealna sezona da uživate u društvu svog partnera, razriješite sve nesuglasice i ponovo se povežete na emotivnom i duhovnom nivou.

Горан Баре

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Međutim, bez obzira na to koliko vremena provodite sa njim, poželjno je da s vremena na vrijeme, oči u oči, otvoreno porazgovarate o vašim emocijama. Izdvojite minimum pola sata za dobar razgovor o svemu.

Svaki problem, plan za budućnost, korake koje želite da preduzmete u budućnosti treba da podelite, a nakon toga i da "zakažete" sljedeću seansu u kojoj ćete ponovo pričati bez ikakvih ometanja. Nakon priče je super vrijeme za zabavu poput gledanja filma i uživanja u kolačima.

Ostanite u kontaktu u bukvalnom smislu

Možda ste prestali da se držite za ruke kada šetate ulicom ili ste zamijenili slatki poljubac pri susretu sa nečim drugim. Niske temperature i tamne večeri su savršen izgovor da više vremena provedete u zagrljajima.

Dokazano je da neseksualno dodirivanje može imati značajan pozitivan efekat na vezu u vidu većeg zadovoljstva, bolje komunikacije i manje konflikata. Imamo jednu malu igru za vas koja će vas oraspoložiti i zbližiti još više: lezite jedno pored drugog i dodirujte se nježnim pokretima.

Pitajte partnera gdje mu najviše prija i kako se osjeća i koliko pritiska želi da osjeti na koži. Radite ovo 5–10 minuta, a zatim zamijenite uloge.

Gledanje filmova

Znamo da ovo sigurno znate i u većini slučajeva radite, ali vrijedi spomenuti. Jedna studija je uradila eksperiment sa parovima: oni su morali da odgledaju jedan film, a zatim da pola sata nakon završetka razgovaraju o ulogama, radnji filma i vezama koje se unutar njega dešavaju.

Rezultat je smanjenje razvoda za pola! Ova "vježba" je dobra jer u razgovoru o vezama sa drugim ljudima počinjete da razmišljate o svojoj i podsvjesno da pričate o njoj.

Zato što ne djeluje previše "strašno", moći ćete kroz redove da rješavate konflikte i eventualno otkrivate šta zaista želite od veze, prenosi Superžena.

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