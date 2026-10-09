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Kako sebi olakšati prve dane nakon raskida: Ne donosite ishitrene odluke

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09.10.2026 20:08

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Туга емоције
Foto: pexels/Eman Genatilan

Raskidi su teški i često podstiču nagle odluke i kompulzivna ponašanja, poput opsesivnog razmišljanja o bivšem partneru ili nekontrolisanog trošenja novca.

Istraživanje portala Dating pokazalo je da je 59 odsto ispitanika trošilo novac kako bi se osjećali bolje nakon raskida, ali je samo 28 odsto njih reklo da im je to zaista pomoglo. Takvo ponašanje rijetko donosi olakšanje i ne ubrzava oporavak, piše Vice.

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Terapeutkinja Džejmi Bronstin sa portala Dating objašnjava da postoje zdraviji načini suočavanja sa krajem veze, a da pritom ne upadnemo u finansijske probleme. Izdvojila je tri savjeta koji mogu pomoći da u ovom osjetljivom periodu kada dođe do prekida ljubavnog odnosa zaštitimo i mentalno zdravlje i novčanik.

Arhivirajte uspomene, nemojte ih brisati

Nakon raskida, prvi impuls može biti da iz života izbrišemo svaki trag bivšeg partnera. Bronstin upozorava da bismo zbog takve ishitrene odluke, donijete pod uticajem snažnih emocija, kasnije mogli da zažalimo.

"Ako obrišete fotografije, poruke i fizičke uspomene, mogli biste da zažalite kada se emocije smire. Preporučujem da ih privremeno arhivirate ili sklonite. To može biti na dvije nedjelje ili mjesec dana, zavisno od vas. Tako ćete sebi dati vremena da o svemu odlučite bistre glave i bez pritiska, a nećete morati da preispitujete poteze povučene u afektu", savjetuje Bronstin.

Ograničite vrijeme za analiziranje

Potreba za neprestanim analiziranjem prošlih događaja može biti snažna, ali takva navika usporava oporavak i sprečava nas da nastavimo sa životom. "Misli nas lako mogu preplaviti", kaže Bronstin.

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"Svakog dana odvojite 15 do 30 minuta i dozvolite sebi da razmišljate o bivšem partneru. Zapisivanje osjećanja u dnevnik takođe može biti korisno. Kada to vrijeme istekne, potrudite se da budete produktivni i nastavite sa danom, sa fokusom na pozitivne stvari i sadašnji trenutak."

Na kraju, ne postoji savršen način za suočavanje sa raskidom. Budite blagi prema sebi tokom oporavka. Ako želite da se počastite novim cipelama ili odjećom, ne morate sebi uskratiti to zadovoljstvo. Ipak, nemojte očekivati da će materijalne stvari zaliječiti emocionalne rane. Ključ je u umjerenosti.

(Indeks)

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Tagovi :

ljubavne veze

raskid veze

ljubavni problemi

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