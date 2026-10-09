Neda Ukraden otkrila tajnu mladolikog izgleda: ''Ne možeš samo ići po salonima i zatezati se''

Autor:ATV redakcija
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Neda Ukraden važi za jednu od najnjegovanijih pjevačica na javnoj sceni, a njen mladolik izgled i energija godinama privlače pažnju.
Publika je često pita u čemu je tajna njene vitalnosti, a pjevačica ne krije da iza dobrog izgleda stoje trud, disciplina i briga o sebi.
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Neda je sada objasnila da se ne oslanja samo na kozmetičke tretmane i estetske zahvate, već smatra da je fizička aktivnost podjednako važna za očuvanje forme i energije, naročito kada je život ispunjen nastupima i brojnim obavezama.
"Ja vodim računa o sebi, vježbam. Vozim, nosim štikle, pjevam po nekoliko sati. To je i prva i druga i treća smjena. Ne možeš samo ići po estetskim salonima i zatezati se i pritezati", istakla je pjevačica.
Kako je objasnila, važno je pokretati tijelo i posvetiti pažnju dijelovima koji su često opterećeni dugotrajnim sjedenjem ili stajanjem. Prema njenim riječima, istezanje i vježbanje imaju važnu ulogu u održavanju pokretljivosti i dobre forme.
"Treba tu kičmu istegnuti, te dijelove tijela koji su ukočeni od sjedenja, stajanja", poručila je Neda.
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Pjevačica tako ističe da mladolik izgled nije samo stvar spoljašnje njege, već i aktivnog načina života. Brojni nastupi, višesatno pjevanje i svakodnevne obaveze zahtjevaju izdržljivost, zbog čega fizičku aktivnost smatra važnim dijelom svoje rutine.
(Grand)
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