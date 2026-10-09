Suprugu pronašao mrtvu, sina napustio: Potresni detalji života Gorana Bareta

Legendarni hrvatski roker i frontmen grupe Majke, Goran Bare, preminuo je danas, 9. oktobra, u 62. godini, ostavivši iza sebe brojne hitove, ali i potresnu životnu priču obilježenu tragedijama, borbom sa zavisnošću i porodičnim gubicima.

U posljednjem intervjuu koji je dao za Večernji list, u septembru 2022. godine, muzičar je otvoreno govorio o najtežim trenucima svog života, među kojima su smrt supruge Mirjane i udaljavanje od jedinog sina.

Jedan od najpotresnijih trenutaka dogodio se kada je suprugu pronašao mrtvu pored sebe. Njena smrt ga je potpuno slomila, a kako je priznao, u periodu koji je uslijedio počeo je da uništava sopstveni život.

Govorio je da je tada želio da umre, ali ga je pomisao na jednogodišnjeg sina spriječila da odustane od života.

Ipak, odnos sa sinom Miranom kasnije je postao još jedna bolna tačka njegovog života.

Bare je priznao da je sina ostavio kada je dječak imao svega pet godina i da ga se on zbog toga gotovo i ne sjeća. Miran je odrastao uz baku i djeda, dok se muzičar sve više udaljavao od njega.

U početku ga je posjećivao, ali su susreti vremenom postajali sve rijeđi. Priznao je i da je propuštao sinovljeve rođendane i zaboravljao da mu čestita važne datume.

Kako je stario, sve teže se nosio sa činjenicom da nije bio prisutan u životu svog djeteta.

U vrijeme intervjua otkrio je da njegov sin živi u Zadru i da je završio studije francuskog, engleskog jezika i filozofije.

Govoreći o ljubavi, Bare je istakao da je bio veoma emotivan čovjek, koji se snažno zaljubljivao i teško podnosio rastanke. Posebno mjesto u njegovom životu zauzimala je prva supruga Mirjana.

U istom razgovoru prisjetio se i početaka muzičke karijere, prvih nastupa u Vinkovcima i stvaranja grupe Majke. Govorio je o albumima koji su obilježili njegovu karijeru, ali i o tome kako je s godinama sazrijevao kao autor.

Njegovu životnu priču obilježila je i dugogodišnja borba sa zavisnošću, o kojoj je tokom karijere više puta javno govorio.

Goran Bare preminuo je 9. oktobra 2026. godine, a vijest o njegovoj smrti potvrdili su njegovi saradnici, prenosi Večernji list.