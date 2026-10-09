Umro Goran Bare

Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rok muzičara i frontmen kultne grupe Majke, preminuo je u 62. godini života.

Kako su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu.

Rašić i Tibljaš ispričali su da su ga posljednjih pet godina pokušavali nagovoriti na liječenje zbog zdravstvenih problema, ali u tome nisu uspjeli.

Bare je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura hrvatske rok-scene. Kao pjevač i autor grupe Majke ostavio je dubok trag pjesmama poput "Teške boje", "Mene ne zanima", "Vrijeme je da se krene" i "Budi ponosan".

Njegovu karijeru obilježili su snažni koncertni nastupi, prepoznatljiv glas i beskompromisan pristup muzici, ali i teške životne borbe o kojima je otvoreno govorio.

Krajem septembra Baretu je pozlilo tijekom nastupa u Makarskoj, zbog čega je koncert prekinut već tokom prve pjesme. Bend je potom najavio dvomjesečnu pauzu kako bi se Bare mogao odmoriti i oporaviti.