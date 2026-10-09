Uhapšen muškarac zbog prijetnji bombaškim napadima na Bijelu kuću

U Arizoni je uhapšen muškarac koji je slao mejlove sa prijetnjama bombaškim napadima na Bijelu kuću i druge lokacije u Vašingtonu, saopštilo je nadležno tužilaštvo.

Uhapšen je Džejkob Aron Hiks (46) iz Tusona i protiv njega je podnesena krivična prijava zbog upućivanja prijetnji nanošenjem povreda.

"Hiks je optužen da je 23. septembra poslao elektronsku poruku u kojoj je zaprijetio izvođenjem bombaških napada na Bijelu kuću i druge lokacije na području Vašingtona", navodi se u saopštenju Tužilaštva okruga Arizona.

Prema navodima iz krivične prijave, muškarac je prijeteće poruke slao elektronskom poštom jednoj televizijskoj stanici u Tusonu, koja je potom obavijestila nadležne organe.

Tokom istrage pronađene su i dodatne slične poruke, upućene različitim novinskim agencijama, navodi se u saopštenju, uz napomenu da istragu vodi FBI uz pomoć Tajne službe SAD, prenosi Srna.