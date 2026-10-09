Stravičan sudar autobusa i kamiona, najmanje 28 mrtvih

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 28 osoba poginulo je u direktnom sudaru autobusa i kamiona koji je prevozio drvenu građu na istoku Tanzanije, objavio je list "Sitizen".
"U autobusu je nakon sudara izbio požar, nakon čega je potpuno izgorio", rekao je načelnik regionalne vatrogasno-spasilačke službe.
On je dodao da se broj stradalih i povrijeđenih još utvrđuje, prenosi "Srna".
Nesreća se dogodila jutros na autobuskoj liniji Dar es Salam – Mbeja.
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