Stravičan sudar autobusa i kamiona, najmanje 28 mrtvih

Najmanje 28 osoba poginulo je u direktnom sudaru autobusa i kamiona koji je prevozio drvenu građu na istoku Tanzanije, objavio je list "Sitizen".

"U autobusu je nakon sudara izbio požar, nakon čega je potpuno izgorio", rekao je načelnik regionalne vatrogasno-spasilačke službe.

On je dodao da se broj stradalih i povrijeđenih još utvrđuje, prenosi "Srna".

Nesreća se dogodila jutros na autobuskoj liniji Dar es Salam – Mbeja.