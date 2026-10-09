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Stravičan sudar autobusa i kamiona, najmanje 28 mrtvih

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09.10.2026 16:25

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Foto: Pixabay/geralt

Najmanje 28 osoba poginulo je u direktnom sudaru autobusa i kamiona koji je prevozio drvenu građu na istoku Tanzanije, objavio je list "Sitizen".

"U autobusu je nakon sudara izbio požar, nakon čega je potpuno izgorio", rekao je načelnik regionalne vatrogasno-spasilačke službe.

On je dodao da se broj stradalih i povrijeđenih još utvrđuje, prenosi "Srna".

Nesreća se dogodila jutros na autobuskoj liniji Dar es Salam – Mbeja.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Turska

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