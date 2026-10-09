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Iz pogona vinarije ukradeno 30.000 boca vina vrijednih 5 miliona evra

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09.10.2026 16:04

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Крупни план боца вина и чаша на дрвеним полицама у слабо осветљеном подруму, што ствара пријатан амбијент.
Foto: pexels/Xuân Thống Trần

Lopovi su iz pogona jedne italijanske vinarije u Firenci odnijeli 30.000 boca vina vrijednih ukupno pet miliona evra, prenose danas italijanski mediji.

Prema navodima lista Korijere dela Sera, ovo je najveća krađa vina po vrijednosti ikada zabilježena u Italiji.

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Grupa od najmanje sedam osoba izvela je ovu operaciju u noći između subote i nedjelje i iz vinarije Markezi Antinori odvezla pošiljku vina čija se cijena kreće od 120 do 300 evra po boci.

Lopovi su odnijeli i 10.000 boca njihovog najprestižnijeg proizvoda, vina "Solaia", prenijela je agencija Ansa.

Nakon što su onesposobili alarmni sistem i isključili sigurnosne kamere u podrumu, lopovi su, kako se navodi, ušli sa dva kamiona i utovarili boce koristeći viljuškare same kompanije.

Krađa je otkrivena tek u ponedjeljak ujutru, kada su zaposleni stigli na posao i ustanovili da vina nema.

"Sigurno je riječ o veoma organizovanoj bandi", izjavio je izvršni direktor kompanije, Renco Kotarela.

On je dodao da je moguće da je u pitanju ista ona grupa koja je posljednjih mjeseci bila aktivna i u drugim vinarijama u Italiji.

"Krađa ovakvih razmjera i vrijednosti sigurno se nikada ranije nije dogodila u Italiji", rekao je Kotarela.

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Ukradena roba bi mogla da bude namijenjena kolekcionarima ili vlasnicima ugostiteljskih objekata, mada će vjerovatno izazvati sumnju, posebno kada je riječ o vinu "Solaia", koje se godišnje proizvodi u količini od svega 60.000 do 70.000 boca.

Iz kompanije su upozorili klijente širom svijeta da budu oprezni u vezi sa ponudama koje stižu van zvaničnih kanala.

"I dalje se nadamo da ćemo pronaći vino. Dva kamiona ne mogu jednostavno da nestanu", rekao je Kotarela.

(Tanjug)

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Italija

Vino

Krađa

Lopov

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