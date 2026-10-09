Još jedan predivan gest u Banjaluci: Mladiću vraćen izgubljeni novčanik

Autor:Stevan Lulić
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Nakon što je juče jedna Banjalučanka pokazala veliko srce i ekspresno vratila pronađeni novčanik vlasnici, iz grada na Vrbasu nam danas stiže još jedna divna priča.
Naime, na jednoj Fejsbuk stranici objavljena je fotografija novčanika koji je pronašao anonimni korisnik.
Uz fotografiju je napisao podatke vlasnika i lokaciju na kojoj ga je ostavio kako bi se pronađeni predmet što prije vratio.
Priča je ubrzo dobila epilog pa se jedna gospođa javila u komentaru i potvrdila da je vlasnik preuzeo dokumente i novčanik.
Podsjećamo, slična situacija desila se i juče, o čemu je ATV već pisao što možete pročitati na linku u nastavku.
Banja Luka
Banjalučanka pronašla novčanik i ekspresno vratila vlasnici
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