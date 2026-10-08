Stručnjaci objasnili zašto divlje svinje silaze među kuće

Krdo divljih svinja spustilo se u utorak naveče u banjalučko naselje Derviši, a iako njihova pojava može uznemiriti mještane, stručnjaci pojašnjavaju da je očekivano da ove divlje životinje siđu među ljude u potrazi za hranom.

Iako one rijetko napadaju ljude, jedna od preporuka stručnjaka je da im se građani ne približavaju, odnosno da ih ne uznemiravaju.

Navedenog dana se desetak divljih svinja pojavilo na mostiću kod "Kolosa" u Dervišima, zbog čega su vozači pozvali na oprez.

Zašto divlje svinje sve češće silaze među kuće

Aleksandra-Anja Dragomirović iz Centra za životnu sredinu za "Nezavisne novine" pojašnjava da je sve češća pojava divljih svinja u naseljenim mjestima i gradovima rezultat širenja urbanih sredina, lakše dostupnosti hrane, ali i narušavanja njihovih prirodnih staništa.

"Divlje svinje, kao inteligentni svaštojedi i oportunisti, radije prilaze naseljima u potrazi za hranom nego da do hrane na teži način dolaze u divljini. Nekada su ruralna područja Bosne i Hercegovine, u kojima je živio veliki broj ljudi, bila primarno na udaru divljih životinja", pojašnjava Dragomirovićeva.

Banja Luka Krdo divljih svinja lutalo Dervišima

Kako navodi, ljudi su se preselili bliže urbanim sredinama, a za njima se pomjeraju i vrste koje se u svojoj ishrani oslanjaju na proizvodnju hrane povezanu s ljudima, ali i na otpad koji ljudi stvaraju.

"Nije zanemariv ni nedostatak mira u mnogim staništima, koji se paralelno desio. On je prouzrokovan motornim vozilima, kvadovima, velikim brojem posjetilaca u periurbanim šumama, pa i lovom. Divlje svinje koriste svoju dokazanu inteligenciju da se spuste u periurbana ili čak urbana područja, gd‌je imaju mir i hranu", ističe Dragomirovićeva.

Takođe, kako je navela, nepropisno odlaganje otpada predstavlja mamac za divlje vrste.

Derviši su uz rijeku Vrbas, idealno stanište za divlje svinje

Prema njenim riječima, Derviši su posljednjih decenija intenzivno urbanizovani.

"Samo naselje se naslanja na rijeku Vrbas i na prirodna staništa idealna za divlje svinje. Njihova pojava na tom lokalitetu ne iznenađuje, naprotiv, potpuno je očekivana", rekla je ona.

Iako, kako kaže, njihova pojava može izazvati nelagodu ili strah, divlje svinje rijetko napadaju ljude, osim ako se ne osjete ugroženo ili procijene da im je mladunčad ugrožena.

"Ako sretnete divlje svinje, preporučuje se da ostanete mirni, da ne pravite nagle pokrete, da ih ne pokušavate tjerati niti da im prilazite, već da polako nastavite svojim putem. Čak i snimanje telefonom može izazvati reakciju, pa se građanima savjetuje da poštuju preporuke za siguran suživot s divljim vrstama", zaključuje Dragomirovićeva.

Inače, na banjalučkim ulicama često se mogu vid‌jeti lisice, a nedavno je jedna tokom noći ušetala u baštu kafića.

Mještani nekih naselja, poput Borika, Rosulja i drugih, i prethodnih godina viđali su ih u večernjim satima, posebno oko kontejnera i zelenih površina.