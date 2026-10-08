U porastu cijene nafte na svjetskom tržištu

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u porastu nakon izvještaja o snažnim eksplozijama u prestonici Saudijske Arabije.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora veća za pet odsto i iznosi 105,16 dolara po barelu.

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U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte porasla za 5,1 odsto i sada je 92,75 dolara po barelu.

Rast cijena nafte uzrokuje inflaciju na globalnom nivou, uključujući i Ameriku.

(Srna)