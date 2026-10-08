U porastu cijene nafte na svjetskom tržištu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u porastu nakon izvještaja o snažnim eksplozijama u prestonici Saudijske Arabije.
U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora veća za pet odsto i iznosi 105,16 dolara po barelu.
Hronika
Detalji nesreće na ekskurziji u Čelincu: Učenici odstranjen bubreg, najavljeni krivični izvještaji
U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte porasla za 5,1 odsto i sada je 92,75 dolara po barelu.
Rast cijena nafte uzrokuje inflaciju na globalnom nivou, uključujući i Ameriku.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
2 h0
Ekonomija
3 h0
Ekonomija
7 h0
Ekonomija
8 h0
Najnovije
Najčitanije
18
07
17
55
17
43
17
42
17
40
Trenutno na programu