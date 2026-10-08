Pojeftinilo gorivo, ovo su nove cijene

Cijene goriva u FBiH posljednjih dana bilježe različita kretanja, ali je kod dizela zabilježeno novo pojeftinjenje.

Prema najnovijim podacima za četvrtak, 8. oktobar, prosječna cijena dizela u FBiH kreće se oko 3,74 KM po litru, dok je benzin Super 95 u prosjeku oko 3,40 KM.

Republika Srpska Cvijanović: Hvala Netanijahuu na ljubaznim riječima i prijateljstvu

Dizel je na nivou cijele BiH u posljednjih sedam dana pojeftinio za oko 5 feninga, odnosno 1,3 odsto, sa prosječnih 3,79 na 3,74 KM. U odnosu na prije mjesec dana, međutim, i dalje je skuplji oko 28 feninga po litru.

Na benzinskim pumpama u FBiH postoje značajne razlike u cijenama. Najjeftiniji dizel trenutno se može pronaći za 3,58 KM po litru, dok je najniža zabilježena cijena benzina Super 95 3,13 KM.

Kada je riječ o kantonima, prosjek cijene dizela najniži je u Kantonu Sarajevo i Zapadnohercegovačkom kantonu, gdje iznosi 3,72 KM po litru. Najviši kantonalni prosjek bilježi Posavski kanton, 3,78 KM.

Kod benzina Super 95 razlike su nešto izraženije. U Sarajevu se, prema posljednjim dostupnim podacima, najniža cijena kreće oko 3,26 KM po litru, dok pojedine pumpe imaju osjetno više cijene.

Banja Luka Banjalučanka pronašla novčanik i ekspresno vratila vlasnici

Iako je dizel posljednjih dana pojeftinio, cijene su i dalje znatno više nego početkom augusta. Prosječna cijena dizela tada je bila oko 3,39 KM, što znači da je gorivo za dva mjeseca poskupjelo za više od 30 feninga po litru. Kod benzina Super 95 rast je još izraženiji od početka augusta prosječna cijena porasla je za oko 43 feninga.

Dizel se sada u Republici Srpskoj prodaje po cijeni od 3,71 do 3,79 KM, dok se cijena benzina kreće od 3,29 do 3,45 KM.

(Radiosarajevo)