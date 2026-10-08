Suša i vrućine desetkovale vino u Francuskoj: Stižu najgore prognoze ovog vijeka

Francuska bi ove godine zbog ekstremnih vrućina i suše trebalo da proizvede najmanje vina od početka vijeka, pokazale su u srijedu nove prognoze Ministarstva poljoprivrede.

Drugi najveći svjetski proizvođač vina ove bi godine, prema najnovijim prognozama ministarstva, trebalo da proizvede 34,9 miliona hektolitara vina.

Procjena je nešto bolja nego u septembru, kada su očekivali 33,9 miliona hektolitara vina, budući da je rod u najvećem proizvodnom regionu Langdok-Rusijon bio bolji nego što se očekivalo.

Nova brojka ipak pokazuje pad od dva odsto u odnosu na slabu prošlu godinu. U odnosu na prosjek u periodu od 2021. do 2025. godine, proizvodnja je niža za 14 odsto.

"Pad proizvodnje rezultat je smanjenih površina pod vinovom lozom i nižih prinosa zbog suše i intenzivnih ljetnjih vrućina", navodi se u izvještaju ministarstva.

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"Međutim, i dalje su prisutne znatne razlike među vinogradarskim regionima. Neki trpe velike gubitke, dok je u drugima rod veći nego prethodne godine", dodaje se.

Proizvodnja u regionu Langdok-Rusijon poboljšala se zahvaljujući kišama krajem ljeta i sada se predviđa da će biti za dva odsto viša od petogodišnjeg prosjeka.

U regionu Šampanja berba je završena već početkom septembra, najranije otkada se vode podaci, a proizvodnja je prepolovljena u odnosu na prethodnu godinu i petogodišnji prosek zbog mraza, grada, suše i vrućine.

Pad proizvodnje zabeležen je i u regionima Burgundija-Božole, Loara, Šarant i Jura, kao i na jugoistoku Francuske, navelo je ministarstvo, prenosi b92.

Proizvodnja u regionu Bordo uvećana je, pak, za 10 odsto u odnosu na prošlogodišnju katastrofalnu berbu, ali je i dalje za 11 odsto slabija od prosjeka, budući da su vinogradari, suočeni s padom potrošnje, iskrčili dio vinograda.

U Alzasu je bila tek nešto slabija nego lane, dok je u Savoji bila zadovoljavajuća, saopštilo je ministarstvo.

Francuska poljoprivreda teško je stradala u rekordnim toplotnim talasima i zbog nedovoljnih padavina tokom ljeta. U septembru je vlada objavila paket hitne pomoći poljoprivrednicima vrijedan više od milijardu evra, primjećuje Rojters.