Još jedan bankrot: Jedna od najvećih elektrana podnijela zahtjev za stečaj

Informacija je objavljena u izvještaju konsultantske kuće BDO, o čemu je prvobitno izvijestio portugalski nedjeljnik „Ekspreso“.

Solarni park „Solara4“, smješten u mjestu Alkoutim u regiji Algarve, ima instalisanu snagu od 219 megavata (MW) i u pogonu je od 2021. godine. Međutim, tokom pet godina rada projekat se suočio sa serijom operativnih i tržišnih izazova koji su urušíli njegovu profitabilnost i priliv novčanih sredstava, prenosi „Nuklearna perspektiva“.

Prema izvještaju, proizvodnja električne energije u elektrani kontinuirano je bila ispod prvobitnih procjena. Istovremeno, hiperprodukcija i nagli rast instalisanih solarnih kapaciteta na Pirinejskom energetskom tržištu doveli su do drastičnog pada veleprodajnih cijena struje – koje tokom osunčanih sati sve češće padaju na nulu ili ulaze u negativnu zonu. Zbog kombinacije slabije proizvodnje i kanibalizacije cijena, prihodi elektrane ostali su daleko ispod očekivanja.

Pored tržišnih poremećaja, funkcionisanje objekta dodatno su otežali tehnički problemi, požari na lokaciji, kao i dugotrajni sukobi između britanskog vlasnika i glavnog izvođača radova, kineske kompanije „Čajna Trajumf Internešenel Indžiniring“.

U pokušaju da izvuče projekat iz krize, kompanija „Velink“ je 2024. godine planirala investiciju od 400 miliona evra kako bi elektranu pretvorila u hibridni park. Plan je predviđao dodavanje još 50 megavata solara, 264 megavata iz vjetro turbina i baterijski sistem za skladištenje energije (BESS) snage 100 megavata, čime bi ukupni kapacitet u megavatima prešao 600 i obezbijedio kontinuiranu proizvodnju.

Međutim, ovaj plan je naišao na blokadu Portugalske agencije za zaštitu životne sredine (APA), koja ga je ocijenila nekompatibilnim sa zaštitom prirodnih resursa u toj zoni. Nakon revizije kojom je broj vjetro turbina prepolovljen, projekat je stavljen na javnu raspravu, ali konačno odobrenje regulatora do danas nije stiglo.

Stečajni postupak koji je sada u toku usmjeren je na pronalaženje novog investitora koji bi preuzeo i dokapitalizovao ovaj solarni park.

„Nuklearna perspektiva“ komentariše da ova vijest dolazi samo nekoliko dana nakon što je i najveći njemački operator solarnih elektrana proglasio bankrot.

„Možda je prerano govoriti o 'trendu' – ali nešto očigledno nije u redu sa izvorom energije koji je navodno najjeftiniji i koji istovremeno energiju prodaje tamo gdje je ona u prosjeku skoro najskuplja u svijetu: iako izgleda gotovo nemoguće ne biti veoma profitabilan u takvim okolnostima – očigledno je da ima nekih problema. A oni se zovu 'varijabilnost', 'povremenost' i 'neupravljivost' koji mrežu – onu koja bi trebalo da na njima bude zasnovana – čine nevjerovatno skupom i kompleksnom. Odnosno: bez proizvođača bazne energije – nema kompleksnog elektroenergetskog sistema“, zaključuje portal, a prenosi b92.