Svake godine dodatne olakšice za osobe sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom će svake godine imati olakšicu kao što je nedavno usvajanje povećanja vrijednosnog praga za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na putničke automobile koje uvoze ta lica, izjavio je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, koji je danas posjetio Organizaciju amputiraca UDAS u Banjaluci.

Amidžić je naglasio da obećanja koja su dali nisu zaboravili, te podsjetio da je juče ta inicijativa i usvojena, na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

"Meni je zadovoljstvo da makar malim dijelom možemo da pomognemo svim kategorijama invalida. Ove olakšice će Republiku Srpsku i Federaciju BiH koštati više desetina miliona KM, a Vlada Republike Srpske je spremna da podnese taj teret", naglasio je Amidžić i istakao da je dogovoreno da će se svake godine povećavati prag dažbina na osnovu inflacije koju objavi Agencija za statistiku BiH.

On je istakao da, kada se neko bavi politikom, on mora sa ljudima da živi i radi svaki dan.

Predsjednik Organizacije amputiraca UDAS iz Banjaluke Željko Volaš istakao je da pokreću inicijative na osnovu potreba samih korisnika, te naglasio da je dobro da su u institucijama ljudi koji prepoznaju da su te inicijative dobre.

"Ova inicijativa postoji od 2018. godine i uspjeli smo da je riješimo. Ovo jako puno znači osobama sa invaliditetom jer će biti puno samostalniji", naveo je Volaš.

Saša Radanović iz Gradiške rekao je da je Amidžić ovim uradio mnogo za osobe sa invaliditetom.

"Sva vozila koja su potrebna osobama sa invaliditetom su namjenska, puno koštaju i nismo ih mogli uvesti sa postojećim sredstvima. Ovo povećanje na 45.000 KM nam omogućava da imamo vozila kao ortopedska pomagala. Meni će ovo mnogo značiti jer ću biti samostalan, neću zavisiti ni od koga", naveo je Radanović.

Savjet ministara je juče, na prijedlog Upravnog odbora UIO, donio odluku o izmjeni i dopunama odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, prema kojima se prag za oslobađanje plaćanja dažbina povećava sa 30.000 KM na 45.000 KM i odnosi na putničke automobile koje uvoze osobe sa invaliditetom, prenosi Srna