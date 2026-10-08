Ogar: Izborni rezultati SNSD-a pobjeda demokratije i nacionalnog suvereniteta

Rezultat SNSD-a na proteklim opštim izborima u BiH predstavlja ohrabrujuću lekciju za sve evropske narode koji nastoje da se oslobode nadnacionalnog, antidemokratskog i hegemonističkog sistema, izjavio je Srni francuski pukovnik u penziji Žak Ogar.

On je naveo da je pobjeda SNSD-a izuzetna, prije svega jer predstavlja slobodno izraženu volju srpskog naroda u BiH.

"Takav ubjedljiv rezultat u korist demokratije može samo da bude pozdravljen. Kada se pogledaju nedavna dešavanja, poput onih u Rumuniji, gdje je negiranje demokratije podjednako očigledno koliko i skandalozno, s pravom se može biti zadovoljan izbornim rezultatima u BiH", rekao je Ogar.

On je istakao da ubjedljiva pobjeda SNSD-a na svim nivoima vlasti predstavlja oštro upozorenje evroatlantistima, koji su vjerovali da su nepravednom i nezakonitom zabranom obavljanja javne funkcije uklonili predsjednika SNSD-a Milorada Dodika iz političkog života u BiH.

"Plan koji su osmislila tri njemačka centra moći tradicionalno neprijateljski nastrojena prema Srbima – Ursula fon der Lajen u Briselu, Fridrih Merc u Berlinu i Kristijan Šmit u Sarajevu doživio je neuspjeh. Dodik je i dalje prisutan na političkoj sceni, jer je SNSD dobio nedvosmislenu podrške glasača iz reda srpskog naroda", ukazao je Ogar.

On je naglasio da su ovi događaji, koji su od velikog značaja ne samo za Republiku Srpsku, već i za cijeli region, gotovo potpuno zanemareni u vodećim medijima i među evroatlantističkim političarima u većini zapadnoevropskih zemalja.

"Ti političari su sve više uznemireni kako se približavaju izbori u njihovim zemljama, jer je javnost privržena nacionalnom suverenitetu i identitetu, odnosno stavovima koji su u oštroj suprotnosti sa nastojanjima za tehnokratskim ujednačavanjem i brisanjem nacija i njihovih posebnosti u korist nedemokratskog nadnacionalnog federalizma sa ratobornim ambicijama usmjerenim prema imaginarnom neprijatelju Rusiji", naveo je Ogar.

On je istakao da to daje osnova za razuman optimizam, jer je nakon izborne pobjede SNSD-a možda nazire "proljeće naroda" i ponovno jačanje suvereniteta.

Dok zapadnoevropski lideri idu u krajnosti izdvajajući milijarde evra i pružajući tehnološku vojnu podršku kako bi produžili apsurdan i strašan bratoubilački rat u Ukrajini, kaže Ogar, neophodno je vratiti se razumu, što žele i narodi tih istih zemalja.

"Iz tog razloga je od suštinskog značaja svaka potvrda i svaki razvoj događaja koji ide u prilog istinskoj obnovi demokratije i nacionalnog suvereniteta. Primjer koji su Republika Srpska i SNSD dali proteklih dana predstavlja ohrabrujuću lekciju za sve evropske narode koji nastoje da se oslobode nadnacionalnog, antidemokratskog i hegemonističkog sistema", naveo je Ogar.

On je ukazao da je međunarodna scena trenutno u velikom previranju i da svijet izlazi iz unipolarne ere koja je uslijedila nakon Hladnog rata.

"Uobličava se nova era. Može se nazvati kako god želimo – multipolarnom, erom BRIKS-a, Globalnog juga, ali, po mom mišljenju, još nismo sasvim stigli do toga. Postoji prelazna faza - de fakto tripolarni poredak koji se trenutno uspostavlja, a čine ga SAD, Rusija i Kina", rekao je Ogar.

Pukovnik Ogar je nekadašnji komandant francuskih specijalaca na Kosovu i Metohiji.