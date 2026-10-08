Logo

CIK BiH: SNSD za Narodnu skupštinu Srpske vodi sa 131.810 glasova razlike

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 08:32

Komentari:

0
СНСД
Foto: ATV

Lista SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojila je 205.965 glasova, a Pokret "Sigurna Srpska" 74.155 glasova, pokazuju ažurirani preliminarni podaci Centrale izborne komisije BiH /CIK/ nakon 96,63 obrađenih biračkih mjesta.

Na trećem mjestu je SDS – Volja naroda sa osvojenih 63.786 glasova.

DNS-NPS je osvojio 29.373 glasa, Socijalistička partija Petar Đokić dobila je povjerenje 28.549 birača, Ujedinjena Srpska 27.602, SPS – Goran Slak 24.248, dok Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića ima 24.243 glasa.

Važećih listića bilo je 526.168, nevažećih praznih 10.596, dok je nevažećih po drugim osnovama 42.376, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Narodna skupština Republike Srpske

Izbori 2026

CIK BiH

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сједница Владе Републике Српске 10.09.2026.

Republika Srpska

Sjednica Vlade Srpske, ovo je dnevni red

3 h

0
Хитна сједница Уније студената у Источном Сарајеву, повод транспаренти

Republika Srpska

Hitna sjednica Unije studenata u Istočnom Sarajevu, povod transparenti

4 h

3
Сам признао: Милан Благојевић, носилац листе СДС-а, није гласао за Бланушу

Republika Srpska

Sam priznao: Milan Blagojević, nosilac liste SDS-a, nije glasao za Blanušu

12 h

3
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević poručio Šmitu: Ti si sasvim sigurno "politički mrtvac"

14 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

29

Vlada Srpske produžila mjeru: Popust od 10 feninga na gorivo do 15. novembra

11

27

Vlada Srpske: Prihodi Srpske u prvoj polovini godine premašili plan za 15 odsto

11

23

Sjednicu gradskog vijeća počeo satanističkom molitvom, nastao haos: Prizivao "mračnog oca"

11

21

Zdravko (67) slučajno ubio prijatelja, pa mirno otišao kući

11

19

Da li je ovo zaista Megan Foks? Fanovi ostali u šoku zbog njenog izgleda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima