CIK BiH: SNSD za Narodnu skupštinu Srpske vodi sa 131.810 glasova razlike

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Lista SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojila je 205.965 glasova, a Pokret "Sigurna Srpska" 74.155 glasova, pokazuju ažurirani preliminarni podaci Centrale izborne komisije BiH /CIK/ nakon 96,63 obrađenih biračkih mjesta.

Na trećem mjestu je SDS – Volja naroda sa osvojenih 63.786 glasova. DNS-NPS je osvojio 29.373 glasa, Socijalistička partija Petar Đokić dobila je povjerenje 28.549 birača, Ujedinjena Srpska 27.602, SPS – Goran Slak 24.248, dok Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića ima 24.243 glasa. Važećih listića bilo je 526.168, nevažećih praznih 10.596, dok je nevažećih po drugim osnovama 42.376, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.