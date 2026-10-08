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Sjednica Vlade Srpske, ovo je dnevni red

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08.10.2026 08:14

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Сједница Владе Републике Српске 10.09.2026.
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas, u 8.00 časova, 30. sjednicu Vlade Republike Srpske.

Sjednica će se održati sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1. Usvajanje: 1) Zapisnika sa 29. sjednice Vlade Republike Srpske održane 1. oktobra 2026. godine, 2) Zapisnika sa 21. telefonske sjednice Vlade Republike Srpske održane 2. oktobra 2026. godine

2. Razmatranje Informacije o molbi javnog preduzeća MH „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" a.d. Ugljevik za odgađanje plaćanja poreskih obaveza i omogućavanja prava na zdravstveno osiguranje radnika, sa Prijedlogom zaključka

3. Razmatranje Informacije o dokumentu „Mapa puta za uspostavljanje Sistema za energetsko i klimatsko praćenje i izvještavanje, MRVA sistema i ETS-a u Bosni i Hercegovini“, sa Prijedlogom zaključka,

4. Razmatranje Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1-30.6.2026. godine

5. Razmatranje Prijedloga odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata

6. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju uslova za produženje roka na koji je dodjeljena koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske privrednom društvu DOO "Gold-Mg" Donji Žabar

7. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa nekategorisanog puta kao javnog dobra u opštoj upotrebi površine 1082 m2 na području Grada Bijeljina

8. Razmatranje Prijedloga odluke o rashodovanju motornog vozila u Ministarstvu trgovine i turizma marke Škoda Superb

9. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

10. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta , za period 1.1 – 31.10.2026. godine, u ukupnom iznosu od 71.666,67 KM.

11. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite , za period 1.1 – 30.9.2026. godine, u iznosu od 125.000,00 KM

12. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu saobraćaja i veza za period 1.10 - 31.10.2026. godine, u iznosu od 6.650.000,00 KM

13. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu saobraćaja i veza za period 1.10 - 31.10.2026. godine, u iznosu od 916.666,67 KM

14. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu saobraćaja i veza za period 1.10 - 31.10.2026. godine, u iznosu od 20.833,33 KM.

15. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni odluke o utvrđivanju kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2026. godinu.

16. Razmatranje Prijedloga rješenja kojim se utvrđuje prestanak Ugovora o koncesiji za eksploataciju uglja (lignita) na ležištu „Bistrica“ kod Prijedora, broj: 05.04/310-510-15/23 od 28.9.2023. godine

17. Razmatranje Prijedloga Rješenja o imenovanju članova Komisije za praćenje, primjenu i tumačenje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske.

18. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Vijeća naroda Republike Srpske za period od 1.1. do 30.9.2026. godine u iznosu od 49.000,00 KM.

19. Razmatranje Prijedloga mišljenja na inicijativu broj U-68/26 za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 16. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 96/03, 123/06, 92/09, 20/14, 20/18 i 107/24)

20. RAZMATRANjE MATERIJALA KOJE VLADA REPUBLIKE SRPSKE RAZMATRA U FUNKCIJI SKUPŠTINE AKCIONARA

21. KADROVSKA PITANjA

22. TEKUĆA PITANjA

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sjednica

Vlada Republike Srpske

Savo Minić

Dnevni red

Dnevni red sjednice

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