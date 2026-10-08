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Hitna sjednica Unije studenata u Istočnom Sarajevu, povod transparenti

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08.10.2026 07:18

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Хитна сједница Уније студената у Источном Сарајеву, повод транспаренти
Foto: Srna

Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu sazivaju hitnu zajedničku sjednicu koja će biti održana danas u podne, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Povod za sazivanje sjednice su transparenti koji su se pojavili na studentskim domovima širom Republike Srpske, kao i izjave i parole koje su tokom prethodnih mjesec dana iznošene u javnosti u okviru studentskih okupljanja i aktivnosti u Srbiji, a koje su izazvale ogorčenost i reakcije među studentima u Republici Srpskoj.

Podsjećamo, u Banjaluci, Istočnom Sarajevu, Palama i Foči pojavili su se transparenti sa porukama, kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole, prenosi RTRS

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studenti protesti

transparenti

Istočno Sarajevo

Unija studenata Republike Srpske

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