Hitna sjednica Unije studenata u Istočnom Sarajevu, povod transparenti

Autor:ATV redakcija
Komentari:3
Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu sazivaju hitnu zajedničku sjednicu koja će biti održana danas u podne, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Povod za sazivanje sjednice su transparenti koji su se pojavili na studentskim domovima širom Republike Srpske, kao i izjave i parole koje su tokom prethodnih mjesec dana iznošene u javnosti u okviru studentskih okupljanja i aktivnosti u Srbiji, a koje su izazvale ogorčenost i reakcije među studentima u Republici Srpskoj.
Podsjećamo, u Banjaluci, Istočnom Sarajevu, Palama i Foči pojavili su se transparenti sa porukama, kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole, prenosi RTRS
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
12 h4
Republika Srpska
15 h3
Republika Srpska
1 d10
Republika Srpska
1 d3
Republika Srpska
12 h3
Republika Srpska
14 h3
Republika Srpska
14 h0
Republika Srpska
15 h8
Najnovije
Najčitanije
11
29
11
27
11
23
11
21
11
19
Trenutno na programu