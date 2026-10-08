Hitna sjednica Unije studenata u Istočnom Sarajevu, povod transparenti

Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu sazivaju hitnu zajedničku sjednicu koja će biti održana danas u podne, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Povod za sazivanje sjednice su transparenti koji su se pojavili na studentskim domovima širom Republike Srpske, kao i izjave i parole koje su tokom prethodnih mjesec dana iznošene u javnosti u okviru studentskih okupljanja i aktivnosti u Srbiji, a koje su izazvale ogorčenost i reakcije među studentima u Republici Srpskoj.

Podsjećamo, u Banjaluci, Istočnom Sarajevu, Palama i Foči pojavili su se transparenti sa porukama, kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole, prenosi RTRS