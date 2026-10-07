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"Moj narod, moja snaga": Minić u Šamcu dočekan uz vatromet

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07.10.2026 20:39

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"Мој народ, моја снага": Минић у Шамцу дочекан уз ватромет
Foto: Ustupljena fotografija

Nekoliko stotina Šamčana, simpatizera i članova SNSD-a dočekalo je večeras kandidata ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savu Minića koji je, prema preliminarnim rezultatima CIK-a, osvojio najviše glasova za ovu funkciju.

Minić je dočekan sa zastavama, uz pjesmu i vatromet, a Srni je izjavio da je lijepo vratiti se kao pobjednik u svoj grad.

"Mislim da su svi građani opštine Šamac prepoznali da mržnja ne može pobijediti, da antagonizmi, prozivke nemaju veze sa životom. Hvala Šamcu i svim onim ljudima koji su na bilo koji način doprinijeli, a dobro su doprinijeli", rekao je Minić.

Zahvalio je svim saradnicima, saborcima, prijateljima, građanima i svima koji su na bilo koji način doprinijeli da pobijedi u svom Šamcu, što mu mnogo znači.

Naglasio je kako planira da njegov grad i sva sela u opštini Šamac osjete da imaju predsjednika.

Minić je najavio da se u Šamcu može očekivati nastavak realizacije svih infrastrukturnih projekata koje građani budu tražili iz granta predsjednika.

Potrudiće, kaže, da se u Šamac vrate privrede aktivnosti, dovedu investitore, da bude u žiži.

"To je moja obaveza, to je moj primarni zadatak i naravno kompletna Republika Srpska", rekao je Minić.

(SRNA)

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Tagovi :

Savo Minić

Šamac

vatromet

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