Podrška studentima u Srpskoj: "Naši generali nisu zločinci"

"Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas" – jedna je od poruka na Studentskom domu u Palama. Na drugom balkonu istog doma piše: "Naši generali nisu zločinci".

Studenti u Palama nisu usamljeni, a to potvrđuje činjenica da su i na drugim studentskim domovima širom Republike Srpske osvanule slične poruke. Poruke su na gotovo svim lokacijama ispisane na bijelom platnu crvenom bojom, ćiriličnim pismom.

Lančana reakcija u Republici Srpskoj uslijedila je nakon što je na skupu "Studentske liste u Novom Pazaru" istaknut transparent: "Srebrenica je genocid", "Ratko Mladić je zločinac". Podrška studentima u Srpskoj stiže sa svih strana.

Kako komentarišete poruke koje su osvanule na studentskim centrima da Srbi nisu genocidan narod i da srpski generali nisu zločinci?

"Komentarišem tako kako i jeste i kako su napisali, nisu zločinci", kažu građani.

U Istočnom Sarajevu transparenti se nalaze u glavnoj ulici Stefana Nemanje, preko puta srednje škole i Opštine Istočno Novo Sarajevo. Fočanski studenti istakli su poruke na velikim transparentima dužinom ograde oko Studentskog centra, dok su u Banjaluci isti transparenti na ogradi kampusa.

"Srpski narod nije genocidan narod, srpski narod je dobar narod, samo što to neće niko da prizna. U Srbiji i sami znamo i vidimo da je narod podijeljen. Nisu samo govorili studenti, govorili su i stariji ljudi, imali su takvo mišljenje, pa se poslije pokaju za svoje mišljenje".

"Ovo stvarno, stvarno podržavam u svakom pogledu, omladina je vrh, vrh, šta ćemo mi stari, mi smo više prohujali, ali eto, dobro je, ne damo se, prošli smo mi i sito i rešeto, napaćen narod, ali ovo je dobro, ovo je vrh, vrh vrhova, vjeruj mi", kažu građani.

Transparente na domovima teško je zaobići, pa su danas postali tema u svim studentskim gradovima u Republici Srpskoj.