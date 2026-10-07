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Havarija na vodovodu obustavlja nastavu u Istočnom Sarajevu

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07.10.2026 20:27

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Хаварија на водоводу обуставља наставу у Источном Сарајеву
Foto: ATV

Nastava u Istočnom Sarajevu u četvrtak, 8. oktobra, neće biti održana u prvoj smjeni zbog havarije na vodovodu zbog koje je skoro cijeli grad ostao bez vode.

"Obavještavamo vas da je, zbog prekida u vodosnabdijevanju na području cijelog grada, nastava u prvoj smjeni sutra, 8. oktobra, obustavljena", naveli su iz Osnovne škole "Sveti Sava".

Dodali su da, takođe, sutra produženi boravak neće raditi.

Podsjećamo, skoro cijeli grad ostao je bez vode usljed havarije na glavnom transportnom cjevovodu sa postrojenja Tilava. Video i detaljnije informacije pogledajte na linku u nastavku.

Хаварија на водоводу у Источном Сарајеву

Gradovi i opštine

VIDEO - Ogromna havarija na vodovodnoj mreži, veliki dio grada bez vode

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Tagovi :

Istočno Sarajevo

Voda

Obustava nastave

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