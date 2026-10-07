Havarija na vodovodu obustavlja nastavu u Istočnom Sarajevu

Nastava u Istočnom Sarajevu u četvrtak, 8. oktobra, neće biti održana u prvoj smjeni zbog havarije na vodovodu zbog koje je skoro cijeli grad ostao bez vode.

"Obavještavamo vas da je, zbog prekida u vodosnabdijevanju na području cijelog grada, nastava u prvoj smjeni sutra, 8. oktobra, obustavljena", naveli su iz Osnovne škole "Sveti Sava".

Dodali su da, takođe, sutra produženi boravak neće raditi.

Podsjećamo, skoro cijeli grad ostao je bez vode usljed havarije na glavnom transportnom cjevovodu sa postrojenja Tilava. Video i detaljnije informacije pogledajte na linku u nastavku.