Vukadinović: Istorijska pobjeda SNSD-a u Foči

Na teritoriji grada Foča ubjedljivo najviše glasova za sve nivoe vlasti na jučerašnjim izborima osvojili su kandidati SNSD-a.

U odnosu na Opšte izbore prije četiri godine, za Narodnu skupštinu Republike Srpske SNSD je u Foči dobio 12 procenata više glasova, odnosno porastao je sa 32 na 44 odsto.

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Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Milan Vukadinović ističe da je ovo istorijski uspjeh ove stranke u Foči, te da nikada nije bila veća razlika u broju glasova za funkcije predsjednika Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

"U ovom trenutku Savo Minić u Foči vodi sa više od 1.160 glasova razlike u odnosu na protivkandidata, a Željka Cvijanović sa više od 2.200 glasova. Veliko nam je zadovoljstvo što smo dobili našeg narodnog poslanika Nenada Lalovića, koji će i dalje zastupati interese našeg grada u institucijama Republike Srpske za sve one projekte koje smo dogovarali sa narodom i koji će siguran sam u narednim mjesecima doći na vidjelo", kaže Vukadinović.

On se zahvalio građanima za povjerenje, kao i koalicionim partnerima za podršku, dodavši da su i preostala dva kandidata SNSD-a iz Foče Maja Kovačević Pušara i Nemanja Lazović ostvarili veoma dobar rezultat.

Vukadinović ističe da SNSD želi da nastavi da razvija Foču, koja je, kako navodi, dobijanjem statusa grada okrenula novi list u istoriji.

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"Da sve one stvari koje smo godinama izgubili ili nismo došli na dnevni red od drugih centara, uz puno pravo tražimo od institucija, da rješavamo putne komunikacije i sve ostale projekte. Građani su dali svoje mišljenje ovom podrškom i mi sada trebamo da opravdamo sve ono što oni očekuju", rekao je Vukadinović.

On je poručio da će se vlast predvođena SNSD-om maksimalno potruditi da sve što je dogovoreno sa narodom, bude i realizovano, prenosi "Radio Foča".