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Savić: Nastavljamo sa radom na koji smo se građanima obavezali

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05.10.2026 12:21

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Савић: Настављамо са радом на који смо се грађанима обавезали
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Bojan Savić istakao je da su u ovoj stranci zadovoljni izbornom pobjedom, te da nastavljaju sa radom na koji su se građanima obavezali.

"Možemo da budemo zadovoljni rezultatima našeg odbora jer su kandidati SNSD-a pobijedili na sve četiri liste u Bijeljini", objavio je Savić na društvenim mrežama.

Savić je zahvalio članovima, aktivistima i simpatizerima SNSD-a u Bijeljini koji su, kako je naveo, vrijedno radili prethodnih mjeseci da bi vratili SNSD u Bijeljini na mjesto koje mu pripada.

"Izbori se završavaju, a naš rad ne. Zato ćemo malo da se odmorimo, presaberemo, a onda nastavimo sa radom", istakao je Savić, prenosi Srna.

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Tagovi :

Bojan Savić

SNSD

Bijeljina

GIK Bijeljina

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