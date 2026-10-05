Savić: Nastavljamo sa radom na koji smo se građanima obavezali

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Bojan Savić istakao je da su u ovoj stranci zadovoljni izbornom pobjedom, te da nastavljaju sa radom na koji su se građanima obavezali.

"Možemo da budemo zadovoljni rezultatima našeg odbora jer su kandidati SNSD-a pobijedili na sve četiri liste u Bijeljini", objavio je Savić na društvenim mrežama.

Savić je zahvalio članovima, aktivistima i simpatizerima SNSD-a u Bijeljini koji su, kako je naveo, vrijedno radili prethodnih mjeseci da bi vratili SNSD u Bijeljini na mjesto koje mu pripada.

"Izbori se završavaju, a naš rad ne. Zato ćemo malo da se odmorimo, presaberemo, a onda nastavimo sa radom", istakao je Savić, prenosi Srna.