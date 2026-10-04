Minić i Cvijanović ubjedljivo vode u Trebinju

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Foto: ATV

Kandidati SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva i predsjednika Republike Srpske prema broju do sada obrađenih glasačkih listića vode u Trebinju.

"Ovdje imamo ubjedljivu pobjedu, nikada veću. Sada na dvije trećine izbrojanih preko dvije hiljade glasova razlike", kaže Luka Petrović, potpredsjednik SNSD-a. Očekuje se razlika oko 2.500 do 2.800 glasova prednost SNSD-ovog kandidata Savu Minića, kaže Petrović te dodaje da kandidat Željka Cvijanović takođe ima ubjedljivu prednost u ovoj opštini.

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