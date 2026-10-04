Vukanović: Žao mi je što sam izgubio 20 godina žrtvujući se za ovakav narod

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović pretrpio je težak poraz na izborima. Osim njegovog poraza za člana Predsjedništva BiH, njegova lista je ostvarila i loš rezultat za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Vukanović se zahvalio građanima koji su glasali za njega i naglasio da je njegova lista po broju osvojenih glasova druga u Trebinju i treća u Banjaluci.

"Ovi izbori su šok, mi smo trebali da budemo iznenađenje. Nismo imali nijedan sekund vremena ni na jednoj od televizija. Očigledno je da je taj krajnje nekorektan odnos prema nama dao ovaj rezultat", rekao je Vukanović.

Vukanović se obrušio na medije, ali i na narod koji ga nije podržao.

BiH Predsjedništvo BiH: Cvijanović sigurna, debakl Vukanovića

"Nevjerovatno je da su ovakvi rezultati glasanja. Poslanici DNS-a nisu rekli nijednu riječ, a DNS je porastao. Sa druge strane, mi smo imali najviše borbi i imali smo pad. Narod voli novac i obećanja, laži i prevare. Treba reći da narod voli ovakvu vlasti, meni je žao što sam izgubio majku u ovoj borbi, što sam izgubio 20 godina života skačući za ovakav narod", rekao je Vukanović.

On poručuje i da su svi bili neprijateljski nastrojeni prema Listi za pravdu i red i da to oni nisu zaslužili. Ističe da će biti vremena da se rezultati analiziraju, ali da je ekstremno razočaran.

I mi ćemo presaviti list, važno nam je da smo vodili snažnu borbu. Biće vremena za analizu.

Republika Srpska SNSD ubjedljivo vodi za Narodnu skupštinu Republike Srpske

"Poručujem ljudima u Hercegovini da zaborave moj broj. Zvonio je telefon čitav dan. Zašto ljudi kad vide problem zovu nas da mi skačemo, da žrtvujemo sebe i svoje porodice, a da onda oni odu za drugima. Posebno sam razočaran neprijateljskim odnosom svih medijima u Srpskoj. Da sam ratni zločinac i masovni ubica, neko bi me prenio. Od BN-a do RTRS-a, pa i ATV", rekao je Vukanović.

Podsjećamo da je Nebojša Vukanović bio čest gost ATV-a.