SNSD ubjedljivo vodi za Narodnu skupštinu Republike Srpske

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SNSD ubjedljivo vodi na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Prema prvim preliminarnim rezuzltatima Centralne izborne komisije, na osnovu 80% prebrojanih glasova SNSD je osvojio 143.847 glasova. PSS - 50.177 SDS - 46.975 DNS/NPS - 20.901 SP/Demos – 19.937 US – 19.630 SPS – 16.497 Za pravdu i red – 16.237 Koalicija za državu – 10.175 Narodni front – 8.068 Republikanska stranka Srpske – 5.652 Volja naroda Srpske – 4.837 Narod i pravda – 1.418 Stranka za BiH – 1.351 HDZ BiH/HSP – 856 Stranka Život - 708

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