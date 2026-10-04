SNSD ubjedljivo vodi za Narodnu skupštinu Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
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SNSD ubjedljivo vodi na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Prema prvim preliminarnim rezuzltatima Centralne izborne komisije, na osnovu 80% prebrojanih glasova SNSD je osvojio 143.847 glasova.
PSS - 50.177
SDS - 46.975
DNS/NPS - 20.901
SP/Demos – 19.937
US – 19.630
SPS – 16.497
Za pravdu i red – 16.237
Koalicija za državu – 10.175
Narodni front – 8.068
Republikanska stranka Srpske – 5.652
Volja naroda Srpske – 4.837
Narod i pravda – 1.418
Stranka za BiH – 1.351
HDZ BiH/HSP – 856
Stranka Život - 708
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