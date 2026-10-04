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SNSD ubjedljivo vodi za Narodnu skupštinu Republike Srpske

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04.10.2026 20:39

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СНСД убједљиво води за Народну скупштину Републике Српске
Foto: ATV

SNSD ubjedljivo vodi na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Prema prvim preliminarnim rezuzltatima Centralne izborne komisije, na osnovu 80% prebrojanih glasova SNSD je osvojio 143.847 glasova.

PSS - 50.177

SDS - 46.975

DNS/NPS - 20.901

SP/Demos – 19.937

US – 19.630

SPS – 16.497

Za pravdu i red – 16.237

Koalicija za državu – 10.175

Narodni front – 8.068

Republikanska stranka Srpske – 5.652

Volja naroda Srpske – 4.837

Narod i pravda – 1.418

Stranka za BiH – 1.351

HDZ BiH/HSP – 856

Stranka Život - 708

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Rezultati izbora 2026

Izbori 2026

Narodna skupština Republike Srpske

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