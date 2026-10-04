MUP Srpske se ponovo oglasio: Još jedan incident

Tokom izbornog dana zabilježen je još jedan incident, četvrti ovog dana, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz MUP-a su naveli da je, ipak, izborni dan u Republici Srpskoj protekao mirno i bez većih incidenata.

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"09,45 časova u mjestu Čelebići, Grad Foča policijski službenici su postupali po prijavi narušavanja javnog reda i mira da je lice M.R. (posmatrač) fizički napalo lice P.O., člana Izborne komisije. Licu M.R. je izdat prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 12. Zakona o javnom redu i miru (tuča i fizički napad)", naveli su iz MUP-a.

Drugi incident prijavljen je u 12,20 časova kada je N.B. prijavio da ga je na biračkom mjestu Pojezna, Grad Derventa da verbalno napalo lice D.V.

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"Protiv prijavljenog lica nadležnom sudu biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz člana 8. Zakona javnog reda i mira (vrijeđanje)", ističu u MUP-u.

U 15,00 časova stigla je prijava i četvrtog incidenta.

"Policijski službenici su postupali po prijavi lica E.H. koji je prijavio lice A.K. da je na biračkom mjestu Divič, Grad Zvornik upućivao uvrede njegovoj supruzi E.H., predsjednici tog biračkog mjesta. Licu A.K. uručen je prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja po članu 7. Zakona o javnom redu i miru (svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje)", pojasnili su u MUP-u Srpske.

Posljednji incident prijavljen je u 17,12 časova u mjestu Donji Ribnik.

"Policijski službenik je spriječio narušavanje javnog reda i mira, kad su lica J.T. i I.T. verbalno napala Ž.T. kad je vozilom dovezla nepokretno lice, korisnika tuđe njege i pomoći. Lica J.T. i I.T. su sankcionisana prekršajno sankcionisana u skladu sa članom 8. Zakona o javnom redu i miru", zaključuju u MUP-u.